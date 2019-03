(VIDEO) Britto García: El pueblo tiene conciencia de lo que es un sistema neoliberal

El escritor y analista Luis Britto García. Credito: Prensa VTV

10 marzo 2019 - El pueblo tiene conciencia de lo que es un sistema neoliberal, que privatizarán los servicios públicos perpetuamente para sacar la mayor cantidad de dinero, en cuyo caso las tarifas serían impagables.



Así lo expresó el escritor Luis Britto García, durante un Programa Especial que transmitió este sábado Venezolana de Televisión.



Destacó que la agresión del imperialismo contra el pueblo es porque está del lado del Estado, razón por la cual ya no solo ataca al Gobierno venezolano.



No han doblegado al pueblo, por el contrario “ha demostrado su unión con los gobernantes, no solo es cuando todo está bien, sino cuando hay momentos difíciles de prueba”, manifestó.



Britto García destacó que Venezuela no es una “amenaza inusual” para ningún país debido a que nunca ha atacado a otra nación: “Lo único que ha hecho el gobierno venezolano es tener el menor índice de desigualdad en Latinoamérica y que el 70% del gasto público es para inversión social, de allí las grandes manifestaciones del apoyo del pueblo al bolivarianismo”.



Posteriormente, se refirió al ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “es parecido al del 2002 cuando intervinieron cibernéticamente a Pdvsa. Se le está haciendo daño a todos los venezolanos por un capricho de esa gente”.



Ese ataque es parte de una campaña electoral de Donald Trump, debido a que ha basado su carrera política en la amenaza, y uno de los argumentos electorales decisivos de Estados Unidos es la agresión, argumentó.



El intelectual afirmó que a pesar de toda esta agresión del imperio, el pueblo venezolano ha demostrado una resistencia increíble, apoyo que ha quedado expresado además en los resultados de los últimos cuatro procesos electorales que son la demostración de que el pueblo no acepta imposiciones.



Respecto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Luis Britto García destacó que aparte de su lealtad al presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha fortalecido con más de 200 mil efectivos y equipos de alta tecnología, aunado a la Milicia Bolivariana y la reserva “la cantidad de venezolanos dispuestos a defender la patria es sumamente respetable”.





