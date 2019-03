Gobierno propone cinco puntos para mesa de diálogo con la oposición, entre ellos el levantamiento de las sanciones

El Vicepresidente de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez Credito: Archivo

02-03-19.-Respeto a la soberanía, a la paz, levantamiento de las sanciones contra Venezuela, un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas entre gobierno y oposición, y la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país, son los cincos puntos que propone el Gobierno Nacional para una mesa de diálogo con el sector opositor, rerseñó la agencia AVN.



El anuncio lo hizo el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en una entrevista que concedió a la agencia rusa Sputnik Nóvosti, y que el medio reseña este sábado en su página web.



"Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta, nosotros llevaremos: uno, respeto a la soberanía de Venezuela; dos, respeto al derecho a la paz que tiene Venezuela; tres, levantamiento de las sanciones (...); cuatro, que se establezca un mecanismo para dirimir por vías pacíficas las diferencias que haya entre el Gobierno y la oposición; cinco, que haya un respeto a la no injerencia por parte de otros países y de otros gobiernos a los asuntos internos de Venezuela", expresó Rodríguez, al ser consultado sobre una posible mesa de diálogo.



Sobre el planteamiento de una posible convocatoria a elecciones como propone el Grupo de Contacto convocado por la Unión Europea, Rodríguez resaltó que las elecciones presidenciales que se realizaron el 20 de mayo de 2018, y en donde Nicolás Maduro resultó reelecto con el 67.84% de los votos, para el período 2019-2025, cumplieron con estándares internacionales.



"Ya las elecciones presidenciales se realizaron, no solo con estándares internacionales, sino con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia", agregó.



Sobre el hecho que la oposición venezolana asegure que los comicios del 20 de mayo no contaron con las garantías que ellos exigían en la mesa de diálogo de la República Dominicana celebrada a finales de 2017 e inicios de 2018, el también ministro para la Comunicación y la Información, quien participó en ese proceso de conversación destacó que la firma de un acuerdo fue objeto de "boicot", para allanar el camino para lo que ocurre este año.



"El boicot a la elección venezolana (por parte de la oposición) se hizo para tener el argumento de la agresión que actualmente están intentando perpetrar contra Venezuela, el boicot inició incluso antes de las negociaciones de Dominicana", añadió.



Agregó que lo que estaba buscando la oposición, era "alimentar un expediente de falsos positivos", para luego desconocer los resultados electorales del 20 de mayo.



Rodríguez también se refirió a la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional (AN) catalogada en desacato por el Gobierno Nacional, Juan Guaidó, como "supuesto" presidente encargado, y señaló que "es puramente una agresión, una intención inconstitucional, agresiva, de un cambio de régimen de sustituir al Gobierno debidamente electo el 20 de mayo, por un Gobierno, por un señor que no lo ha elegido nadie, como no sea 75.000 personas que votaron por él para ser diputado en un pequeño estado (Vargas— norte) de Venezuela".

