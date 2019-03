Uruguay “no es neutral” ante la crisis de Venezuela, dice Tabaré Vázquez

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Credito: Efe

02-03-19.-El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró este viernes, durante un discurso en el que hizo un balance de su gestión, que su país “no es neutral” respecto a la crisis de Venezuela, ya que siempre optó por la paz, reseñó la agencia Efe.



“Fomentamos siempre desde el principio el diálogo en la resolución pacífica a la crisis de experimenta Venezuela (…) No somos neutrales, porque cuando hubo que optar entre la paz y la guerra, optamos por la paz“, subrayó el mandatario uruguayo en el acto realizado este viernes en el estadio Antel Arena de Montevideo.



Vázquez reiteró que su país ha tomado una postura determinada e hizo mención a la novela de “Don Quijote de la Mancha” del español Miguel de Cervantes diciendo: “no nos duelen prendas”.



Los dichos del mandatario hacen referencia a las diferentes acciones que ha tomado Uruguay con respecto a la situación venezolana que incluyen la formación del Mecanismo de Montevideo y la participación en el Grupo Internacional de Contacto (GIC).



“Solución venezolana”

El GIC acordó el pasado 7 de febrero en Montevideo enviar una misión técnica a ese país y volver a reunirse en marzo para seguir trabajando en un proceso que permita llegar a una “solución venezolana” del conflicto y evitar así un escenario aún más crítico.



Así lo acordaron en una declaración la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido, quienes llamaron, además, a permitir la entrega de asistencia humanitaria en el país.



Por su parte, el Mecanismo de Montevideo que integra junto a México y la Comunidad del Caribe (Caricom), busca la construcción de un diálogo entre ambas partes en Venezuela.



“Cuando muchos sacudían tambores de guerra aumentando la violencia que ya hay en Venezuela, nuestro Gobierno apostó por la paz, por el dialogo, por la salida pacifica y democrática en busca de elecciones”, subrayó Vázquez.



Asimismo, sostuvo que lo principal es fomentar el diálogo entre los venezolanos ya que los problemas de ellos deben resolverlos los propios ciudadanos y “no desde afuera”.



“No aprobamos ningún tipo de injerencia externa porque somos fieles a lo que ha sido el Uruguay y sus Gobiernos a lo largo de la historia, defendemos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de los pueblos, la solución pacifica de las controversias y hoy felizmente vemos que esta causa sigue ganando adeptos”, concluyó.



Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.



El 23 de enero el opositor Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar “ilegítima” la toma de posesión de Maduro.