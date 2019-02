Rafael Correa: “Lenín Moreno debería irse no de la presidencia, debería irse a la cárcel inmediatamente”

" (…) sin subestimar a Nebot tampoco lo sobreestimemos, en todas las encuestas yo le gano, a pesar de que no soy candidato y no estoy en el país hace dos años. Llevan 20 meses de un proceso contínuo de destrucción de mi imagen y en todas las papeletas de simulación de votaciones Correa lo vence a Nebot; hay un voto duro extremadamente importante".

Sobre las traiciones que ha sufrido tras salir de la presidencia.

Hubo muchas traiciones, muchas deslealtades; algunas dolieron muchísimo, sobre todo las de personas que yo apreciaba.

Hubo personas cercanas que por ser complacientes con el poder de turno te empiezan a insultar, injuriar.

Ahora en el Sistema Judicial los fiscales en lugar de buscar ecuánimemente la verdad dicen "yo sí meto preso a Correa", es el trofeo para los mediocres.

Pero también hay gente que ha sido muy leal y que le ha puesto el pecho a las balas, que se la ha jugado todo por sus convicciones.

Hay gente que hasta nos cuestionaba y que estaba un poco alejada de nosotros y se dieron cuenta a quienes le habían hecho el juego y están reaccionando muy bien; y es gratificante ver tanta autenticidad y compromiso, sobre todo de ciertos jóvenes.

Yo creo que no voy a cambiar mi temperamento, prefiero que me vuelvan a engañar a no confiar en nadie, no tendría razón la existencia. Prefiero que me sigan engañanado a no tener que confiar en nadie.

Sobre el giro político de Lenín Moreno.

Moreno no me traicionó solo a mí sino a la Patria entera, y por hacerme daño a mi está destruyendo sueños de otros; y no es capaz de soñar.

Hay obras como Yachay y las escuelas del milenio que (Moreno) ha tratado de destruirlas porque fueron obras de mi gobierno. Ahora vuelven a las escuelas unidocentes por pactos políticos con cierta dirigencia indígena para controlar a las comunidades, sacrificando a los más pobres. Estas cosas indignan, pero también destrozan el alma.

Lenín Moreno debería irse no de la presidencia, debería irse a la cárcel inmediatamente. Es gravísimo, pero así es la corrupción institucionalizada y generalizada de la prensa nacional.

Sobre el escándalo de corrupción que involucra a Moreno con una sociedad offshore y la complicidad de la prensa.

Imaginen por un instante, si a mí siendo presidente me hubieran descubierto que mi hermano había hecho una empresa con el nombre de mis hijas, donde un contratista del Estado me depositaba plata, me compraba los muebles cuando vivía en Ginebra, me compró un departamento en Alicante, pagaba los gastos para mi esposa, para mi cuñada, al día siguiente estaba preso y con todos los titulares en todos los periódicos nacionales y del mundo.

Pero no vivimos en un Estado de Derecho sino en un Estado de opinión y todo es manipulado por la prensa que calla lo que no le conviene; inventa lo que le conviene y está ahí para hundir a sus enemigos y ayudar a sus amigos como Lenín Moreno.

Ha salido solo la punta del iceberg de la investigación. Hay muchísimos documetos y cada vez se descubren más cosas: compras de vajillas, pagos en efectivo, gastos personales.

Son transferencias, centenas de miles de dólares de contratistas del Estado; corrupción pura y simple, es algo gravísimo pero la prensa ecuatoriana no dice nada.

Cuando tienes un títere en el gobierno por más que sea el peor ratero y el peor incompetente le van a cubrir todo y hasta van a desviar la atención. Tú ves los titulares de la prensa ecuatoriana, pese al escándalo que estalló con pruebas contundentes, la noticia en los titulares es que Moreno ha propuesto una Comisión de la ONU para luchar contra la corrupción en Ecuador; todo para echarle lodo a mi gobierno cuando el corrupto es él.

Sobre las posibilidades de la Revolución Ciudadana para volver a gobernar.

Hay 4 posibilidades: una es llegar al 2021 y vencerlos en las urnas, y luego las otras 3 opciones son la renuncia de Moreno; yo creo que es muy probable porque este tipo está incapacitado para gobernar mentalmente y emocionalmente, no físicamente. De hecho ya delegó el gobierno a cuatro Subsecretarios que nadie conoce; los conocen como los cuatro teletubbies. Ya (Lenín Moreno) renunció a gobernar.

Otra alternativa es la revocatoria del mandato porque traicionó todo el plan de gobierno; se recogen firmas, son cerca de 2 millones de firmas que van a tratar de evitarlo por todos los medios, porque han coptado Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral tiene que validar las firmas; dirán que no valen, que no se pueden leer adecuadamente, los pretextos de siempre, pero yo creo que se pueden recoger fácilmente 3 y hasta 4 millones de firmas y va a ser muy difícil parar eso, pero toma tiempo y habrá que hacer un referéndum revocatorio que lo ganamos de largo, por lo menos 70-80% de la población que quiere que este tipo (Lenín Moreno) ya se largue.

Lo más adecuado sería lo que contempla la Constitución, y sería lo que tendría que hacer el Vicepresidente (Otto Sonnenholzner) si asume el poder porque en caso de revocatoria asumiría él, que sería el llamado a elecciones anticipadas, que lo puede hacer el presidente o la Asamblea con dos tercios de la votación, a eso le llamamos la muerte cruzada. Eso sería lo ideal porque obviamente podemos ganar esas elecciones aunque van a tratar de que yo no participe.

Podría participar para ir a la Asamblea, lo cual me cuesta mucho porque no es mi vocación ser asambleísta, pero necesitamos una mayoría en la Asamblea; o podría ir de Vicepresidente.

Ellos lo saben pero van a inventarse diez mil juicios más, sentencias folclóricas, etc. Yo no tengo ninguna sentencia en firme, lo que tengo es una orden de arresto a la que nadie le ha hecho caso por lo arbitraria y por lo ilegal; pero yo tengo mis derechos ciudadanos en plena vigencia, pero van a meter cualquier pretexto para no dejarme participar.

Incluso sin dejarme participar tenemos buenas perspectivas de ganar esas elecciones y ahí si cambia todo; desde el poder organizar una Asamblea Constituyente para revertir todo este golpe de Estado que ha estado ejecutando en los últimos meses en Ecuador y que ha destrozado la Patria.

Yo creo que va a regresar la Revolución Ciudadana, pero puede ser que demore más años. Es decir, más que probabilidades lo que tenemos es incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar.

Sobre las ambiciones electorales de Jaime Nebot

El dueño del país es Nebot y el pacto continúa. Son los pactos de siempre de los socialcristianos; así manejaron el país 30 años hasta antes de la Revolución Ciudadana. O ganaban al gobierno que lo ganaron una vez (1984-1988), o ganaban una mayoría en la Asamblea y dominaban al presidente de turno, le daban el apoyo mientras les era útil y luego lo botaban a patadas. Así botaron a Mahuad que llegó con el apoyo de Democracia Popular y los Social Cristianos y luego lo botaron; Lucio Gutiérrez llegó con el apoyo de los Social Cristianos y luego lo botaron como trapo viejo, siempre ha actuado de esa manera el PSC. En el momento en que Moreno les deje de servir (a los social cristianos) lo van a botar como cartón vacío, como trapo viejo, como el títere que es y los titiriteros continuarán.

Sin embargo, sin subestimar a Nebot tampoco lo sobreestimemos, en todas las encuestas yo le gano, a pesar de que no soy candidato y no estoy en el país hace dos años. Llevan 20 meses de un proceso contínuo de destrucción de mi imagen y en todas las papeletas de simulación de votaciones Correa lo vence a Nebot, hay un voto duro extremadamente importante.

¿Tú sabes cuántas veces yo he conocido a "casi-presidentes" en Ecuador? En el 96 el casi-presidente era Nebot y le ganó el peor candidato, Abdalá Bucaram; en el 2006 el casi-presidente era León Roldós, por meses lideró las encuestas tradicionales y quedó cuarto. Y en el 2014 cuando un burguesito con el apoyo de la prensa ganó la Alcaldía de Quito (Mauricio Rodas), él era el futuro presidente, ¿o ya se olvidaron? Y ahora no podría llegar ni a ser vocal de Junta Parroquial por lo desastrosa que fue su alcaldía.

Entonces ahorita todo el mundo habla de Nebot y las encuestas no reflejan eso (su aparente popularidad); pero incluso si reflejaran aquello hay que siempre andar con cuidado, pero Nebot no es un buen candidato, tiene mucha resistencia y es parte de la tragedia del país.

Sobre la situación en Venezuela y la amenaza de una intervención militar de EE.UU con el apoyo de Colombia y Brasil.

Pueden provocar conflictos con Colombia y Brasil, no creo que los gringos se metan directamente porque saben que el coste en vidas será altísimo; podrán intervenir con misiles teledirigidos, bombas que minimicen la exposición de vidas estadounidenses, pero obviamente que los latinoamericanos sí se maten nomás entre ellos.

Yo no excluyo un conflicto con Brasil, que es el ejército más poderoso de América Latina; Colombia que tiene el tercer ejército más poderoso y una intervención de Estados Unidos pero muy tecnificada, sin arriesgar vidas humanas.

Sin embargo, cada vez veo menos probable ese escenario (de la intervención militar en Venezuela) porque creo que se desbarató el golpe por más que lo intentaron. En Venezuela no pasa nada, es solo bulla mediática.

Lo increíble de gobiernos extranjeros y quién diría, de la misma Europa, reconociendo a un tipo que se autoproclamó presidente, es algo inaudito que no tiene ni pies ni cabeza.

Yo me acabo de autoproclamar presidente de España, habla con Mr. Trump para que me reconozca, no seas malo…

En CELAC somos 33 países y solo 11 han reconocido a Guaidó y en la OEA fracasaron, en Naciones Unidas también fracasaron y Venezuela resiste, entonces creo que esa posibilidad de intervención violenta en Venezuela está disminuyendo, pero obviamente no podemos excluirla.

Sobre las posibilidades electorales de Evo Morales y el boicot de la prensa

(La fortaleza de Evo Morales) es que transformó a Bolivia. Con todo respeto, si tuviéramos países lógicos y coherentes, Evo debería tener el 110% de apoyo. ¡Qué era Bolivia antes de Evo, por el amor de Dios! Pero yo sí creo que algunas veces como que no nos queremos los latinoamericanos y parece que desechamos lo bueno.

Pero la culpa no es de los países, ni siquiera de los partidos de oposición, sino que la prensa que es el instrumento de propaganda de los partidos de oposición pertenece a la burguesía y los partidos de derecha representan a esa burguesía que siempre nos ha dominado; por eso cada paso que das te genera un desgaste.

Al igual que en Ecuador, Venezuela, Brasil y en Argentina, Evo ha sido acusado de casos de corrupción y esas cosas desgastan; sin embargo con lo que ha hecho Evo en Bolivia debería tener un 110% de apoyo.

Sobre Mauricio Macri.

Lo he tratado muy poco (a Macri) pero me pareció una persona agradable; yo no tomo esto (la política) desde lo personal. Ni con Nebot, yo con Nebot también podría ser amigo si no fuera por la represión que hubo en el gobierno Social Cristiano (1984-1988) cuando él era Gobernador del Guayas hubo hasta torturas y desaparecidos; sobre todo el caso de los hermanos Restrepo que me tocó vivirlo muy cercanamente. Su padre, don Pedro Restrepo, para mi es una referencia de vida, y él jamás va a perdonar eso.

Yo jamás tomo estas cosas (la política) a nivel personal, a no ser que haya corrupción, lo cual para mí es traición a la Patria, y ahí sí es personal; a no ser que en estas traiciones se metan con la familia, y otro tipo de bajezas, pero puedo discrepar ideológicamente.

Hay que reconocer una cosa: la gente votó por lo que Macri dijo, a diferencia de Moreno, que votó exactamente por lo contrario a lo que está haciendo en su gobierno.

Sobre Cristina Fernández y las posibiidades electorales del kirchnerismo.

Cristina es de esos líderes históricos que no van a poder destruir; podrán confundir a la gente en el corto plazo pero verás que la Historia pone las cosas en su sitio y veremos quién es Cristina y quiénes son sus críticos, sus fiscales y sus verdugos. Lo mismo con Lula, con Evo y con todos los líderes fundacionales.

A Cristina no la podrán destruir, le podrán hacer daño, la podrán vetar si se unen todos los poderes fácticos con campañas de linchamiento mediático, con boicot económico, con boicot internacional que pueden impedir algo; y tal vez podrían llegar a bloquear lo de Cristina (su candidatura), pero felizmente el kirchnerismo tiene otras muchas figuras como por ejemplo Axel Kiciloff, experto en economía, joven, muy capaz, yo creo que un Axel barrería en las elecciones, porque además lo que Macri representa, la derecha y el neoliberalismo, está muy desgastado.

Sobre la influencia de AMLO y Bolsonaro en la región.

Las dos más grandes economías de América Latina son Brasil y México, y tener a México del lado progresista es muy importante, aunque está algo lejos de Sudamérica para contrarrestar de mejor manera la influencia de Brasil con su dirección de derecha que ahora tiene; pero obviamente AMLO es un contrapeso para Bolsonaro en Brasil.

Todavía el nivel de influencia de las redes sociales en América Latina es muy relativo y muchas veces reproducen lo que dicen los medios tradicionales.

Nuestra clase media, urbana, en Ecuador y supongo que en Argentina y en muchos otros países, desayunan, almuerzan y cenan escuchando los medios de comunicación que son de los banqueros.

De todas maneras las redes sí son un isntrumento que mitigan; de hecho hay batallas que hemos ganado en las redes, cada vez adquieren más importancia.

Hace muy poco los medios (tradicionales) trataron de cubrir a una asambleísta de derecha (Ana Galarza) que había hecho su carrera, muy corta, de forma muy grosera echando lodo a todo el mundo, insultándome a mí y llamándonos corruptos, y se descubrió que la corrupta era ella. Los medios hicieron todo para defenderla, hubo entrevistas en que solo faltaba que salgan de cheerleaders los periodistas haciéndole barras, y en cambio a los acusadores de esta asambleísta cuando los entrevistaban los querían crucificar.

Este caso (la destitución de Galaraza) mostró lo peor del periodismo pero ni aún así lograron que triunfe la impunidad gracias a la influencia de las redes que dieron a conocer lo que había pasado y hubo una presión muy grande para que se la destituya y ahorita está siendo encausado judicialmente.

Las redes son importantes pero no nos engañemos, todavía falta mucho para que sean realmente un contrapeso a los medios de comunicación tradicionales y ese es el gran desafío de América Latina, porque mientras tengamos a estas corporaciones mediáticas que han mediatizado a nuestras democracias, ya no son democracias populares donde el pueblo manda, mandan los medios, que han convertido al Estado de Derecho en Estado de opinión, no tendremos una verdadera democracia.

El gran desafío (de América Latina) es tener un prensa más decente, o no tendremos Estado de Derecho, no tendremos democracia y no tendríamos siquiera desarrollo.

Sobre la formación de una clase media aspiracional

Hay una clase media que pese a la evidente prosperidad, comparado de donde viene, claramente mejoraron su nivel de vida, pero se sienten más pobres, es lo que se llama la pobreza aspiracional o la pobreza subjetiva. Frente a lo que eran, claramente son más prósperos, pero frente a lo que aspiran: sus vacaciones en Miami, sus casas con piscina, el carro para cada hijo, son más pobres porque están más lejos de poder ser adquiridos. La derecha les vende eso, que todos podemos tener el estilo de vida como la clase media alta de Nueva York y aquello es falso, pero son proclives de caer en esos cantos de sirena. ¿Cómo se contrarresta eso? Pues con mucha educación, con formación e información.

Sobre los aspectos más íntimos de su vida confesó que:

En una final entre Liga de Quito y Barcelona, apoyaría a Liga porque siempre su segundo equipo en preferencia (después de Emelec) han sido los albos.

Sobre su afición por Emelec admite que es en lo único no está de acuerdo con las grandes mayorías, sino con "una élite que sabe de fútbol". Dijo entre risas que "solo hay dos grandes equipos en Ecuador: Emelec y los suplentes de Emelec".

Entre Boca y River, confiesa que le va al San Lorenzo, el equipo del Papa, "un querido amigo".

Que entre Messi y Cristiano Ronaldo se queda con Messi, pero que respeta los orígenes humildes y el trabajo del portugués.

Dijo que la más grande mentira de la Historia es "lo importante no es ganar sino competir", para Correa "uno compite porque busca la victoria".

Reveló que le gusta cocinar y que en Bruselas experimenta con la comida nacional, presumiendo de un seco de gallina que le quedó muy bien.

Dijo también que le aburren las series, pero que por estar con su hijo menor ve cada tanto "Friends"

Sobre la música extranjera que escucha, confesó que le fascina el francés Jacques Brell; y que de Estados Unidos le gusta Cat Stevens y John Denver. De los ingleses prefiere a Rod Stewart.

Entre risas admitió que si no hubiera sido economista le hubiera gustado ser "bombero voluntario"; ya en tono más serio confiesa que le gustaba el Derecho también, la ingeniería y la física, pero que no precisamente la "cuántica".

Finalmente, sobre su proyecto de vida después de la presidencia, dijo:

"Mi proyecto de vida, tal vez muy ingenuo, era retirarme de la política por un buen tiempo; tal vez de forma definitiva, y dedicarme a otras de mis pasiones. La política ha sido mi gran pasión en el sentido de servir, pero esa política de ver cómo le gano al otro, cómo destruyo a mi enemigo, cómo reparto cargos, es lo que más odio, lo detesto, porque exacerba las peores pasiones humanas como la ambición y la envidia; a mi lo que me gusta es inaugurar el hospital, hacer las carreteras, motivar a mi gente, hacer regulaciones en función del bien común y usar el poder para servir. Pero también me fascina la academia y más que enseñar me gusta aprender, y quería darme tiempo para dedicarme a leer lecturas atrasadas de hace diez años; retomar un poco la guitarra, escribir libros, y lo estoy haciendo pero mucho menos de lo que pensaba, porque cada día me despierto a ver qué otra acusación tengo; el 60% de mi tiempo tengo que pasar escribiendo alegatos, hablando con mis abogados, traduciendo papeles, recopilando documentos, más la campaña en Ecuador, los spots, etc; pero bueno, son pruebas que nos pone la vida y hay que enfrentarlas con alegría. Hay pruebas mucho peores y mucho más duras.

Y sentencia: Vendrán tiempos más justos, que nos roben todo menos la esperanza.