Maduro: "30 días después el golpe ha fracasado, la victoria nos pertenece”

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: VTV

23-02-19.-El presidente, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que ”30 días después el golpe ha fracasado, la victoria nos pertenece”, al tiempo que calificó al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó de ”payaso, fantoche y títere del imperialismo americano”.



Condenó lo ocurrido este sábado en la frontera. ”Ayer y hoy hicieron un show y han perturbado la vida al noble pueblo de la frontera, le llevaron la guarimba a San Antonio, quemaron un autobús, vamos a buscar a los guarimberos y van a la cárcel”.



Recordó que los puentes fronterizos con Colombia están cerrados hasta nuevo aviso, ”y estoy evaluando qué hacer porque no nos la vamos a calar”.



Nuevamente condenó la ayuda humanitaria que los Estados Unidos llevó a Cúcuta. ”Es un show malo, fracasado, es un paquete podrido, es la verdad”.



Dijo que su gobierno aceptó la ayuda de la Unión Europea y que ”todo lo vamos a pagar, no soy mendigo de nadie”.



Aseveró que está dando una batalla por la paz y la dignidad nacional, ”estamos defendiendo el derecho a ser libre y soberano e independiente”.



”No es tiempo de traidores, de traición, es tiempo de lealtad a la Patria y a los ideales supremos de Venezuela”.



Aseguró que ”jamás he sido un títere del imperialismo, no he sido ni seré nunca parte de ninguna oligarquía, ni élite”.



”Cuenten con Maduro que será leal hoy y por siempre con esta batalla, estoy más duro que nunca, de pie, gobernando nuestra patria por ahora y por muchos años”, aseguró en el mítin de la marcha del oficialismo.



”En Venezuela no decide Donald Trump, ni el patiquín de Iván Duque, en Venezuela decide el soberano”, agregó.



”En cualquier circunstancia jamás me doblegaré”, sentenció.