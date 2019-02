Vanessa Davies: “En Venezuela no hay socialismo... Ni Guaidó ni Maduro son presidentes legítimos"

21-02-19.- La periodista venezolana, Vanessa Davies, asistió este jueves a la ciudad de Maracaibo para al reconocimiento que le realizó la Universidad del Zulia al profesor y economista y ex Ministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, reseñó el portal zuliano Noticia Al Día.



En el evento, Davies aseguró que tanto ella, como Cabezas entienden que el socialismo es más democrático de lo que se presenta en el país. “Esto no es lo que quisimos hacer, se cometieron errores”, expresó. Asimismo, la experiodista de Venezolana de Televisión, compartió que Cabezas, fue “el único que le dijo NO” al expresidente Hugo Chávez. “Rodrigo le dijo ‘Usted no se retira del Fondo Monetario Internacional porque las consecuencias las pagará la República'”, recordó y agregó “Gracias a él seguimos en el FMI”.



Socialismo y democracia



Vanesa Daivis aseguró que “Quienes hemos apoyado ideas socialistas, de izquierda lo hemos hecho pensando que era para tener un mejor país, más incluyente, más próspero y exitoso, no para tener más pobres, exclusión y persecución política. Se escudan en el concepto de socialismo pero están defendiendo sus propios intereses. Creo que hoy en Venezuela no hay socialismo, creo que estamos en un estado muy autoritario, en un ejercicio del poder muy autoritario, que es peligroso y las voces de Rodrigo son importantes porque son un alerta de lo que pueda suceder”, expresó.



Por otro lado, Davies aseguró que la ayuda humanitaria hay que “despolitizarla” y que no se puede convertir en un trofeo. “El país tiene profundas necesidades, hay que reconocerlo. Se necesita cooperación internacional bien organizada y despolitizarla, la necesitamos pero sin diatribas políticas”.



Para finalizar, afirmó reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y no como Presidente Encargado. “Tanto Guaidó, como Maduro no son presidentes legítimos, se necesitan elecciones libres y que sea el pueblo quien decida”, sentenció.