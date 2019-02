(VIDEO) Diputado del PSUV M/G Hugo Carvajal, reconoce a Guaidó como "presidente encargado" y pide la recepción de ayuda humanitaria a las FAN

21-02-19.- El exjefe de inteligtencia y contrainteligencia militar en Venezuela y diputado del Psuv, Hugo Carvajal, anunció a través de una serie de videos publicados en su cuenta en la red social Twitter el reconocimiento a Juan Guaidó, el auto proclamado "presidente encargado", así como permitir la recepción de ayuda humanitaria a las FAN

El "pollo" Carvajal, como también se le conoce, envió un mensaje "al pueblo venezolano", y principalmente a sus ex compañeros de armas, donde aseguró que no aceptar el ingreso de alimentos y medicinas sería una decisión inhumana.

Carvajal se puso a la orden del presidente encargado Juan Guaidó en "el objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres". "Pueblo venezolano, nos encontramos en la mayor crisis humanitaria y republicana de nuestra historia, me dirijo a ustedes con una doble responsabilidad: la que tengo como diputado a la Asamblea Nacional, último vestigio de democracia que se mantiene vivo en este país, pero también con la responsabilidad que tengo como soldado de esta patria", inició Carvajal su discurso.

"Todos me conocen por haber cumplido con mis deberes en una carrera militar de más de 30 años, dentro de la cual, me tocó dirigir la inteligencia y contrainteligencia militar por más de una década durante dos períodos de Hugo Chávez, quien además de haber sido mi Comandante en Jefe, fue mi gran amigo", aseguró el parlamentario por el estado Monagas. "La Academia Militar me enseñó a cumplir siempre con mis sagrados deberes y juramentos patrios", recalcó.

