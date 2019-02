(VIDEO) Pepe Mujica: "Si se pierde el sentido de la racionalidad Venezuela pagará el precio de una intervención militar”

Pepe Mujica Credito: Archivo

07-02-19.-El expresidente de Uruguay José Mujica expresó durante una entrevista en CNN que respalda la propuesta de negociación hecha por el gobierno de su país sobre la crisis en Venezuela y que “si se pierde el sentido de la racionalidad, probablemente estemos frente a una intervención militar” de Estados Unidos.



“Como están las cosas, si no se crea una alternativa diferente, si se pierde el sentido de la racionalidad, probablemente estemos frente a una intervención militar, en última instancia, de los Estados Unidos”, dijo Mujica en el programa de Carmen Aristegui en CNN en Español.



“Si no logran una solución por desmoronamiento del régimen, van a pagar el precio de una intervención militar, y es lo menos que necesitamos en América Latina”, reiteró.



Mujica negó que la postura de Uruguay sea para ganar tiempo a favor del gobierno de Nicolás Maduro.



México y Uruguay propusieron en enero la realización de una “conferencia internacional sobre la situación en Venezuela”, organizada por estos países que se declararon neutrales ante la crisis en Venezuela, y cuyo propósito era sentar al presidente Nicolás Maduro y a la oposición para los diálogos.



“Acompaño la posición de mi gobierno, que no es negociar para ganar tiempo. Es para intentar encontrar una salida que le dé cierta posibilidad de retroceder al régimen venezolano sin necesidad de que haya guerra”, dijo.



Sobre la posibilidad de realizar elecciones, Mujica dijo que estas son difíciles en un país polarizado y que es necesario que la Organización de las Naciones Unidas “dé garantías de un proceso electoral de renovación”.



“Porque procesar una elección es mover miles de personas, y con la polarización que hay en Venezuela, esto es muy difícil”, dijo.



Mujica opinó que es necesario “garantizar elecciones libres donde se presenten todos, absolutamente todos”.



“Porque es sabido que hay un chavismo antimadurista, es sabido que en la oposición existen corrientes, y nada mejor que el juego democrático trate de equilibrar y que no exista una pasión aplastante”, dijo.



“Si no salimos a lo Mandela, hay guerra”, añadió.