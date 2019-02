(AUDIO) Rodrigo Cabezas: "Los que están en Miraflores y los que están en la AN, convoquen al pueblo y que sea el pueblo el que decida”

02-02-19.-El ex ministro de finanzas, Rodrigo Cabezas, expresó durante una entrevista en Unión Radio que se necesita una solución pacifica y democrática a la crisis que se vive actualmente.



“Una crisis política de está magnitud, lo democrático, lo constitucional es que, los que están en Miraflores y los que están en la Asamblea Nacional, convoquen al pueblo y que sea el pueblo el que decida”, dijo al explicar que una forma de darle solución a los problemas políticos, es por medio de la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), legitimado por ambos sectores.



Asimismo, indicó que se debe convocar a los venezolanos para preguntarles si están de acuerdo o no, con una legitimación de los poderes públicos.



“Deben conversar los actores políticos para facilitar la salida, porque la salida no puede ser la injerencia extranjera, no puede ser la invasión, no puede ser la violencia entre nosotros (…) la salida está en la constitución, la salida está en el ejercicio pleno de la democracia “, dijo a insistir por una solución a la crisis.

Pinche aquí para escuchar el audio