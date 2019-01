Cuba: Concluye en La Habana la IV Conferencia Internacional Por el equilibrio del mundo

Foro Por el equilibrio del mundo, efectuado en Cuba

La Habana, enero 31 - La juventud en el mundo, la era de las fake news, los derechos humanos y la importancia de la ética, centrarán hoy los análisis de la última jornada de la IV Conferencia Internacional Por el equilibrio del mundo que se celebra en Cuba.



Otros temas previstos en el programa son los valores martianos y de Fidel Castro en los jóvenes de la mayor de las Antillas, el conocimiento de la historia como parte de los derechos humanos y un momento dedicado para respaldar la lucha anticolonial del pueblo de Puerto Rico.



También serán abordados -en el capitalino Palacio de Convenciones- tópicos como el desarrollo sostenible, la vigencia del pensamiento de Karl Marx, la equidad social, la cultura de paz y la revolución ciudadana de los chalecos amarillos en Francia.



La víspera se resaltó el pensamiento del líder cubano Fidel Castro a 60 años de la Revolución.



El historiador Elier Ramírez destacó el liderazgo del líder, quien fue capaz de vencer un ejército tan poderoso y moderno como el de Fulgencio Batista, que era apoyado por Estados Unidos.



En ese sentido recordó que Fidel logró conformar un movimiento con gran inspiración martiana, con el cual venció a la dictadura batistiana.



Por su parte, el teólogo brasileño Frei Betto llamó a la izquierda de América Latina a hacer un análisis crítico sobre su proceder en los últimos tiempos y comenzar un trabajo dirigido a organizar a las masas populares.



'La izquierda tiene que ser autocrítica, sentarse a pensar que equivocaciones cometió para permitir que la derecha vuelva con tanta fuerza en nuestros países', declaró Betto.



No basta decir que son cosas del imperialismo, todo eso lo sabemos y jamás va a descansar y mucho menos facilitarnos nuestras tareas, subrayó Betto en la cita que agrupa intelectuales y politólogos de 65 naciones.



'Hemos cometidos algunos errores, como por ejemplo la corrupción, no hacer trabajo de alfabetización política con el pueblo y no organizar las bases populares', lamentó el escritor brasileño.



En tanto, Edwin González, miembro de la Misión de Puerto Rico, afirmó que Estados Unidos lleva adelante hoy un nuevo proceso de colonización en América Latina, y esto es un mal que los pueblos deben luchar por erradicar.



González llamó a la naciones del continente latinoamericano y del Caribe a estar alerta ante este fenómeno que viene creciendo.



Con toda esa influencia del imperio -en referencia a Estados Unidos- en América Latina vemos notables rasgos del colonialismo en repúblicas que hace muchos años se libraron de ese terrible flagelo, puntualizó González.



Agregó que hay gobiernos de naciones que parecen olvidar que lograron su independencia gracias a la espada del libertador Simón Bolívar, y ahora abren fuego contra la hermana Venezuela, y eso es una gran pena.



La IV Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo es un foro multidisciplinario y plural para promover el intercambio de ideas entre intelectuales de las más variadas corrientes del pensamiento.