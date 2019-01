Ex-ministro Héctor Navarro: "Este gobierno va a cambiar, no cabe duda de eso"

30-01-19.-El exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, señaló este miércoles durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda que el único poder que tiene legitimidad de origen es la Asamblea Nacional.



Yo me inclino "hacia los venezolanos que quieren buscar una salida a través de una consulta popular (…) hay que forzar a que, de acuerdo a la Constitución, se haga un referéndum consultivo al pueblo”, manifestó.



Asimismo, indicó que “este gobierno va a cambiar, a mí no me cabe duda de eso”, al tiempo que consideró que lo que ha hecho Juan Guaidó “ha sido una buena posición”.



“Venezuela no es que no tenga un presidente, Venezuela tiene un presidente, independientemente de cómo llegó al poder”, dijo.



Destacó que tiene algunas discrepancias con la Ley de Amnistía, “con respecto al perdón a la violación de los Derechos Humano, eso es sagrado, creo que a esa ley le faltan elementos”.



Por su parte, Gabriela Ramírez, quien fue defensora del Pueblo, expresó que los venezolanos “no podemos reconocer a Nicolás Maduro”.



“Yo pienso que en este momento los artículos 333 y 350 de la Constitución están en completa activación (…) pero el tema de una justicia transicional sí hay que colocarlo sobre la mesa”, acotó.



Aseguro que “todo esto se está dando para pedir unas elecciones libres y transparentes”.



“Cualquier mecanismo de consulta popular es plausible (…) nosotros somos un país para ser reconstruido”, afirmó.



