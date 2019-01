Psuv convoca marcha para el 23E que partirá en tres puntos para contrarrestar movilizaciones de la oposición

Diosdado Cabello Credito: Web

15-01-19.-Una gran marcha en Caracas, que partirá en tres puntos, convocó la Dirección Nacional del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) para contrarrestar las movilizaciones que anunció la oposición para el próximo 23 de enero.



"El 23 de enero iremos a la calle para recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar. Le vamos a decir a los que vendieron a esta patria que no van a seguir traicionando y manipulando a este pueblo", dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Psuv, reportó el portal Contrapunto



La convocatoria la hizo Cabello luego de que la oposición llamara a movilizaciones para el mismo día en todo el país con la consigna "Ruta de la transición". Sin embargo, Cabello estima que esto no ocurrirá. "La derecha nos amenaza con que es el 23. Ahora les voy a decir lo que va a pasar el 23: nada. No va a pasar nada por la incoherencia política de la derecha. No va a pasar nada por la conciencia del pueblo de Venezuela que no quiere violencia, que quiere paz, quiere tranquilidad".



Cabello indicó que la oposición sólo recuerda la fecha (que se conmemora desde hace 61 años por el derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez) para llamar a la violencia.



"Recuerden las amenazas de sectores de la derecha a nuestra patria. Ellos sólo se acuerdan del 23 de enero con llamados a la violencia. Después vinieron los llamados de María Corina Machado y de Leopoldo López a loq ue llamaron 'La Salida', con quema de personas, guarimbas, que por cierto estaba allí el señor (Juan) Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional)".



Por último recordó que desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia, en 1998, "el 23 de enero se transformó en un día para recordar que a este pueblo no se le puede seguir traicionando".



"Después viene 'Febrero rebelde', 1,2, 3,4, 27 y 28 de febrero. Ríndanse que están rodeados. No van a poder. Movilización de nuestra gente en la calle", dijo Cabello.



En cuanto a una ley de transición que está hablando la oposición, Cabello invitó a todos los venezolanos a que consigan si existe la misma en alguna parte de la Constitución de Venezuela. "Si lo consiguen ahí nos lo avisan. ¡No aparece en ningún lado! Lo que quiere decir que la derecha estaría actuando de espalda a la Constitución".