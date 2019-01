Excandidata presidencial del PSOL de Brasil: "La izquierda terminará hundiéndose si sigue apoyando a Maduro"

Gleisi vai representar o PT na posse do Maduro.Dando uma mãozinha para aqueles que querem liquidar a esquerda.Mas só uma esquerda mofada p/apoiar o Maduro a estas alturas.Há muito tempo deixou de ser um governo progressista. E o pior é que a oposição forte é burguesa e elitista. — Luciana Genro (@lucianagenro) 10 de enero de 2019

Seguimos sosteniendo que los Maduro y los Ortegas deben irse pero son los trabajadores y los pueblos de Venezuela y Nicaragua los que deben movilizarse hasta sacárselos de encima y sin ningún tipo de injerencia externa decidir su futuro". https://t.co/hpfUzy4e4D — Luciana Genro (@lucianagenro) 10 de enero de 2019

11-01-19.-La excandidata presidencial brasileña Luciana Genro, una de las principales dirigentes del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmó que la izquierda terminará de hundirse en Brasil si insiste en apoyar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.Genro, que en octubre fue elegida diputada regional en el sureño estado de Río Grande do Sul, criticó la decisión de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, de acudir este jueves a la toma de posesión de Maduro para manifestar el apoyo del mayor partido brasileño de izquierda al presidente venezolano, según mreseñó la agencia Efe."Gleisi representó al PT en la posesión de Maduro y, de paso, les dio una mano a aquellos que quieren liquidar la izquierda", afirmó Luciana Genro en un mensaje en su cuenta en Twitter en el que alegó que el presidente venezolano carece de legitimidad."Tan sólo una izquierda enmohecida apoya a Maduro a estas alturas. Hace mucho tiempo que dejó de ser un Gobierno progresista", agregó Genro, una de las diputadas que en 2005 lideró un cisma en el seno del PT, liderado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terminó con el nacimiento del PSOL.Mientras estuvo en el poder (2003-2016) en Brasil, primero con Lula y después con Dilma Rousseff, el PT mantuvo un firme apoyo al Gobierno de Hugo Chávez y a Maduro como su sucesor.Para Genro, la izquierda, que sufrió un duro golpe en Brasil al ser derrotada por el ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, seguirá perdiendo apoyo en el país por mantener el apoyo a un presidente cuya legitimidad es poco reconocida internacionalmente."Pero que nadie piense que, por posicionarme contra Maduro, le estoy dando apoyo a una intervención imperialista. Maduro no tiene más legitimidad ante su pueblo pero no es el imperialismo el que tiene que derribarlo", aclaró la dirigente izquierdista, que fue la cuarta candidata más votada en las presidenciales de 2014.Genro rechazó la "injerencia" en los asuntos de Venezuela promovida tanto por el Grupo de Lima como por el presidente estadounidense, Donald Trump."Seguimos sosteniendo que los Maduro y los Ortegas (en referencia al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega) deben irse pero son los trabajadores y los pueblos de Venezuela y Nicaragua los que deben movilizarse hasta sacárselos de encima y, sin ningún tipo de injerencia externa, decidir su futuro", agregó la fundadora y dirigente del PSOL en otro mensaje que publicó en castellano.La líder izquierdista es hija de Tarso Genro, uno de los principales ideólogos del PT y que fue ministro de Educación, de Relaciones Institucionales y de Justicia en los gobiernos de Lula, así como gobernador de Río Grande do Sul y alcalde de Porto Alegre.