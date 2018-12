Candidatas afrodescendientes del Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón Lugo (MARJL)

Diciembre 05 de 2018.- El Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón Lugo (MARJL), esta impulsando por primera vez a candidatas y candidatos para las elecciones a concejales y concejalas que se realizarían el próximo domingo. Para este movimiento según lo expresa, Alexis Machado, la participación política en los venideros proceso electorales es importante para tener una mayor decisión en los destinos de nuestras comunidades. En ese sentido hemos insistido en varias oportunidades en inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral como movimiento político regional, pero hasta ahora ese derecho nos ha sido negado, sin ninguna justificación. Desde que nuestros ancestros y ancestras fueron secuestrados de Africa para ser convertidos en esclavizados, nuestras luchas desde la perspectivas revolucionarias siempre han tenido un fin…la dignificación del ser humano. Las experiencias electorales de la participación afro han sido incluidas en Estados como Nicaragua, Ecuador, Colombia, Brasil y Uruguay, y aquí en la Republica Bolivariana de Venezuela, persiste lamentablemente esa exclusión politica.

Para poder participar con nuestras candidatas y candidatos hemos tenido que recurrír a una alianza con el PSUV y el PPT. Es por ello que Adonys Quintero, va con el apoyo del PPT en Puerto Cabello, asi como Surbis Landinez esta postulada por el PPT para el Municipio Veroez, Eva Liendo la apoya el PSUV en Cumboto, Estado Aragua.

Adonys Quintero, madre y luchadora expresó que la participación política es necesaria para tomar las decisiones que mas nos afectan a nuestra comunidades donde vivimos, hasta ahora los políticos por quienes hemos votado al final se desaparecen, no saben interpretar nuestras necesidades y quedamos como la guayabera. Decidí participar para que reconstruyamos el proceso bolivariano desde lo local, desde la base, pues el país no esta nada bien. Por su parte Surbis Landinez, expresó que el Municipio Veroez es unos de los territorios mas pobres de Venezuela, pese al apoyo que hemos recibido del proceso bolivariano, pero las políticas nacionales no la han implementado en nuestro Municipio Afro, por ello como mujer, madre y luchadora decidí participar con la finalidad de no dejar perder lo que hemos construido durante casi dos décadas, debido a la ineficacia de quienes han dirigido la Alcaldía de nuestro Municipio. Eva Liendo, docente y luchadora de larga data en Cumboto, Estado Aragua, fue precisa que el cimarronaje político es una agenda que debemos impulsar con toda seguridad haciendo alianzas políticas y con organizaciones del pueblo. En Aragua la situación no está fácil y se necesita que las mujeres afro tomemos el poder pues somos las que a diario luchamos para sobrevivivir en medio de esta crisis.