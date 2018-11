(VIDEO) Barreto sobre el diálogo: “No queremos que nos dejen como mirones de palo”

02-11-18.- Juan Barreto, fundador del partido Redes y del movimiento Chavismo Bolivariano, indicó que la crisis política venezolana pasa efectivamente por una conversación entre los actores políticos pero con una estrategia inclusiva.



"Nosotros creemos que en el diálogo más allá de las cúpulas, porque si no de qué diálogo están hablando. Uno en el que el Gobierno puede escoger contigo sí y contigo no; como lo hace el Gobierno ahora. O uno en el que se incorpore a ambos sectores de la oposición con sus variopintos y también al movimiento popular. No queremos que nos dejen como mirones de palo", aseveró Barreto durante una entrevista ofrecida al portal Efecto Cocuyo.



Barreto recordó que en las relaciones de poder existe un factor determinante al que denominó relación de fuerza política. Llamó al reconocimiento de la fuerza política del Gobierno y la oposición, con lo cual se daría paso a un diálogo diferente al que inició en 2017 y terminó este año con conversaciones en República Dominicana.

Por otro lado, indicó que aunque no está de acuerdo con la convocatoria y elección de la ANC, se debe entender que no había una relación de fuerza que revirtiera esta acción.

Barreto recordó que aunque la ANC se proclame supraconstitucional y plenipotenciaria, su única misión es la reforma o creación de una nueva constitución nacional.

Agregó que en un escenario en el que la ANC convoque un referendo consultivo sobre la nueva Constitución que una comisión de constituyentes redacta, el Chavismo Bolivariano participaría en dicha consulta.





