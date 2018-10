EEUU: Hallan artefactos explosivos dirigidos a Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros y CNN

Obama, Hillaru Clinton y George Soros Credito: Web

24-10-18.-Las autoridades estadounidenses informaron del hallazgo de dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton así como de Barack y Michelle Obama, George Soros y CNN que no entraron en contacto con los mismos ni corrieron riesgo.



En un comunicado, el Servicio Secreto informó que obtuvo el paquete dirigido a la excandidata presidencial en su casa del condado de Westchester (Nueva York) a última hora del martes e interceptó este miércoles en Washington D.C. otro dirigido a la casa de los Obama, reseñço la agencia Efe.



De acuerdo con The New York Times, que cita a las fuerzas del orden, los dispositivos son similares al que halló y detonó la Policía el lunes en la residencia del multimillonario filántropo George Soros, al norte del Estado de Nueva York.



El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio Secreto, señaló en su nota que los paquetes fueron “identificados inmediatamente como artefactos explosivos durante procesos rutinarios de revisado del correo, y se gestionaron apropiadamente”.



“Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos”, agregaron los Servicios Secretos.



Por otro lado, El buró de CNN en Nueva York fue evacuado este miércoles tras descubrir un paquete que está siendo tratado como un explosivo.



El paquete con un dispositivo explosivo enviado hoy a las oficinas de CNN en Nueva York estaba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan, de acuerdo con las autoridades, informó CNN.



Brennan, un funcionario de la administración de Obama, es un invitado frecuente de CNN y crítico de Trump cuya autorización de seguridad fue revocada por el presidente este verano.