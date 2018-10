Estados Unidos y Unión Europea activan vía en busca de acuerdos con Venezuela

Credito: Web

23-10-18.-Durante las últimas semanas, se ha colado nuevamente la palabra diálogo, negociación y entendimiento en el proceso político del país. Voces de la comunidad internacional, del gobierno venezolano y de algunos opositores han enfocado su atención en el estatus de la crisis, de los mecanismos de presión como las sanciones, y en un nuevo viraje se busca privilegiar la solución pacífica y de coexistencia.



Cuando falta un poco más de dos meses, el próximo 10 de enero, para la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente reelecto para el período 2019-2024, se redobla una cruzada para abonar el terreno del entendimiento y frenar cualquier conflicto que genere la violencia, en ese sentido, ya hay factores internos y externos tratando de acercar posiciones en medio de las diferencias y tensiones.



Se insiste que sea por la vía de un proceso de proximidad política acompañado por actores regionales e internacionales. Tanto el gobierno español con el respaldo de la Unión Europea ya indaga en “grupos de contactos” para darle un cambio al enfoque hacia Venezuela en su peor momento de crisis política, económica y social.



La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, incluso se ha comprometido a ayudar a abrir el camino para “el diálogo político” en Venezuela, aunque aclarando que eso no implicará la suspensión de sanciones a funcionarios del gobierno venezolano.



Y una posible ventana además fue abierta por Estados Unidos. Hace tres días, el secretario de Estado de Norteamérica, Mike Pompeo, dijo en entrevista al medio la Voz de América, que la solución a la crisis está en manos de los propios venezolanos, descartando así la tesis de una intervención militar, aseverando que espera “se produzca una transición liderada por el pueblo venezolano”.



Subrayó que Estados Unidos está “trabajando con el pueblo venezolano para lograrlo (…) Estamos buscando una solución que lleve democracia a Venezuela (…) Es el régimen de Maduro el que ha infringido este conjunto de condiciones horribles al pueblo de Venezuela y en última instancia será el pueblo de Venezuela quien lo arregle”, declaró.



También hay que destacar la visita reciente, a Caracas, del senador republicano, Bob Corker, conjuntamente con Caleb McCarry, para indagar sobre la crisis de Venezuela. Ambos, invitados por el Grupo de Boston, sostuvieron reuniones con el presidente Nicolás Maduro, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y con unos pocos representantes de la oposición, aunque ni Henrique Capriles, ni Henry Ramos Allup acudieron.



Para el analista político, Carlos Raúl Hernández, toda esta dinámica, “la visita del senador Corker, de la UE, del Grupo de Boston, y del Movimiento Entendimiento Nacional al que pertenezco, está creando, una atmósfera de cambio en el país, si se quiere de búsqueda de entendimiento pacífico para, digamos, regresar al camino democrático”.



“Pero hay que tener mucho cuidado con los pasos que se den porque hay gente que está esperando para ver cómo sabotear cualquier posibilidad de salida pacífica. Hay que tener cuidado con el uso de las palabras y con el esquema que se utilice para la búsqueda del entendimiento, yo creo que hay opciones, metodologías académicas para el proceso de entendimiento, hay que buscar una de esas”, advirtió.



“El Grupo de Boston; por ejemplo, está tratando de aplicar la metodología de Harvard que es muy cuidadosa en el uso de las palabras, de las convocatorias de las reuniones, y ellos han sido muy categóricos al decir que no se trata de hacer mesas de diálogo o de negociación, hay que aplicar otras vías para llegar a la posibilidad de entendimiento”.



Hernández recalca que “la palabra dialogo hasta por razones, a veces justificadas en el caso de Venezuela, ha quedado para la sociedad muy deteriorada, porque los intentos o las cosas que se han llamado diálogo, lo que ha ocurrido, conversaciones que han terminado mal y la que terminó la peor de todas fue la de República Dominicana que estuvo a punto de ser un comienzo de transición en Venezuela, y misteriosamente se abortó”.



“Quien esté hablando de mesa de diálogo y de negociación está equivocado, hay una metodologías muy completas para ir creando las bases a un proceso de acuerdos. Pero hay que tener cuidado con los pasos que se den”, agregó.



El periodista Vladimir Villegas recomendó a los sectores del país “volver a la política para encontrar soluciones concretas a la crisis del país, para la necesidad de conocer al otro”. Insistió en que la situación actual amerita la necesidad de negociar, “precisamente cuando le cerramos las puertas a la política se le abre las puertas a la aventura, a la anti política, al autoritarismo”.



Según Villegas ha habido un proceso de desgaste de la política en Venezuela, “tenemos una severa crisis institucional también y eso tiene que resolverse por la única vía posible y la menos costosa, la vía de la negociación política. Yo sé que hay toda una campaña destinada a criminalizar la política”.



Y a los que no coinciden al respecto les expresó: “Digan lo que digan en las redes sociales, digan lo que digan quienes son enemigos de cualquier proceso de diálogo político, es una necesidad para resolver los problemas del país volver a la política, desde la anti política ya hemos visto que no soluciona ningún problema, por el contrario se agravan”.



En la oposición el tema sigue dividido y pocos se atreven a hablar abiertamente de ir a una mesa de entendimiento. Por el contrario, ayer, el dirigente de Causa R, Andrés Velásquez, refirió que hay “vendedores de nuevo diálogo”. “Denuncio que estos persiguen normalizarle situación a dictadura, para juramentar a Maduro, por 6 años más. Cuando haya que sentarse con Maduro tiene que ser para establecer un gobierno de transición sin Maduro”.







