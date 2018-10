Se cumplen seis años del "Golpe de Timón": “No le tengamos miedo a la crítica” dijo Chávez

Caracas, octubre 20 - Cimentar el estado social de derecho y de justicia, fortalecer el Poder Comunal, multiplicar la eficiencia, consolidar el Sistema Nacional de Medios Públicos y un llamado a la crítica y autocrítica, fueron algunos de los temas centrales y estratégicos que abordó el comandante Hugo Chávez durante el primer Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, aquel 20 de octubre de 2012.



“Con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural, la revolución”, exhortó el recién reelecto Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dos semanas después de la victoria perfecta, popular y bolivariana del 7 de octubre de 2012.



Durante su alocución en el Palacio de Miraflores, el líder revolucionario reflexionó sobre diversos temas puntuales criticados por el pueblo, producto de la falta de eficiencia; e instó al Ejecutivo Nacional a tomar nota, al accionar y hacer los cambios necesarios para dar respuesta al clamor de la mayoría.



Llamó a fortalecer la construcción del socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI, a modificar la base productiva del país para construir una democracia económica, rectificar en la concepción del “punto y círculo”, las Comunas, en la urgencia de injertar la propiedad social y el espíritu socialista en todos los ámbitos.



“Si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados y no solo estamos liquidados, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto”, enfatizó al referir que el socialismo no es solo un nombre, es incentivar el poder popular, por lo que solicitó crear zonas productivas en cada fábrica inaugurada, urbanismos, viviendas y proyectos entregados.



“Tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra, donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo de los productores que de ahí salen”, puntualizó al tiempo que señalaba la importancia de promover la agricultura urbana.



Otro de los aspectos es el mayor relacionamiento en todos los órdenes y mencionó el Sistema Nacional de Medios Públicos, en el que consideró que “cada uno (radio, televisión, periódico) anda por su lado”. “Lo que nos falta es más voluntad y, a lo mejor, seguramente, más capacidad”, opinó al cuestionar el por qué no existe un engranaje entre los medios de comunicación del Estado.



Palabras para la reflexión



"La autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío, o lanzándola como al vacíos".



"(Debemos) cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje".



"Hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los primeros responsables de su cumplimiento".



"Un equipo que no se comunique o un equipo que se comunique en un nivel muy bajo no va a dar más".



"No le tengamos miedo a la crítica, ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta".



"Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas, el Estado social de Derecho y de Justicia".



