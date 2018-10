(VIDEO) Juan Barreto: "No sabemos que se está discutiendo en la ANC, muchos constituyentes hablan de secretismo"

Juan Barreto : Sobre la nueva Constitución " No sabemos que se está discutiendo. Elias Jaua quien fue Vicepresidente de la República, dice que él no conoce ni un solo artículo" pic.twitter.com/VcUBxbJSQt — Oliver Fernández (@oliverandresfz) 19 de octubre de 2018

19-10-18.-El Juan Barreto, integrante nacional del partido político Redes, señaló este viernes durante unas declaraciones a los medios que muchos constituyentistas desconocen lo que se está discutiendo para la nueva Constitución de Venezuela en la ANC. "Elías Jaua quien fue vicepresidente de la república, ministro, es miembro de la dirección del partido de gobierno, dice que el no conoce ningún articulo", apuntó.“No sabemos que se esta discutiendo, muchos constituyentes hablan de secretismo, imaginen ustedes si constituyentes no conocen lo que se esta discutiendo que quedará para el pueblo corriente, para el pueblo del cual formamos parte”, expresó."El gobierno de Maduro se ha cerrado sobre sí mismo, es un gobierno que no discute que no se abre a la crítica, es un gobierno que ve la crítica como una enemistad, es un error que está cometiendo el gobierno", manifestó."Hay muchas manifestaciones obreras y campesinas, el movimiento popular no está siendo escuchado, esa es nuestra diferencia. Lo que significa que somos una oposición dentro del proceso revolucionario", dijo.