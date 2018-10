Sectores del chavismo originario se oponen a la aprobación de una nueva Constitución

13-10-18.-La Asamblea Nacional Constituyente adelanta algunas discusiones de lo que sería la nueva Constitución. Rechazan incluir el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.



Pretenden incluir a las milicias como parte de la Defensa de la Nación, las comunas pasarían a ser instancias de poder, el constituyente Hermánn Escarrá propondrá que el período presidencial se reduzca a cuatro años y, finalmente las sanciones a la traición a la patria o de “lesa nación” serán más severas tomando como punto de comparación constituciones como la de México y Estados Unidos.



Todo se ha conocido de voz de algunos constituyentes, porque no hay un borrador o texto definitivo.



El Gobierno nacional y más específicamente la Asamblea Nacional Constituyente no han determinado si el texto final se va a someter a un referéndum consultivo. Sin embargo, el tema ya es debate en los sectores políticos.



Del lado de la oposición hay posturas como la de Henry Ramos Allup a favor de la participación si se hace un referéndum, o la de Vente Venezuela que es desconocimiento del texto porque desconocieron la concepción de la ANC. Pero la discusión más fuerte se está dando en el llamado “chavismo originario” que considera necesario preservar el máximo legado de Chávez: la Constitución de 1999. Por ello, rechazan un nuevo texto.



En la plataforma “Chavismo bolivariano”, poco a poco han sumado voces, se vienen reuniendo y principalmente toman como ejemplo el gran y amplio debate que se dio hace casi 20 años frente al secretismo actual. Juan Barreto, Wilmer Nolasco, Antonia Muñóz, Oly Millán, Indira Urbaneja y Carlos Hurtado son algunos de los rostros conocidos que se consideran necesario el debate. Reconocen que se han reunido con quienes están en la plataforma “Defensa de la Constitución” para que se sumen y con algunos exministros críticos del madurismo como Rodrigo Cabezas.



“De entrada rechazamos lo que se pretende aprobar. Aunque parezca un contrasentido porque no se conoce un texto. El mismo Gobierno que debería estar interesado en que la gente lo conozca, se apropie de ese texto, hasta ahora lo ha mantenido en secreto. La mayoría de las personas que estamos en la plataforma somos los mismos que rechazamos la Constituyente el año pasado, no por el proceso per se, sino porque no se hizo siguiendo los caminos constitucionales ni los lineamientos de Chávez”, especificó Indira Urbaneja, una de las promotoras de “Chavismo bolivariano”.



Aunque recientemente fue ratificado como parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el ex ministro de Educación, Elías Jaua, señaló que desconoce el texto o los avances de la nueva Constitución y ha estado en reuniones con comuneros y campesinos para mantener vivo el legado chavista. La idea de Chávez no va a morir, porque la idea de Chávez no era su idea, era la idea acumulada de un pueblo que él recogió de las catacumbas, de los campos, que recogió de los recorridos y la convirtió en el Proyecto Simón Bolívar.



Juan Barreto, dirigente de Redes, señaló a El Pitazo que el referéndum es el único escenario donde pueden coincidir la oposición y el chavismo. “De ir, hay que ganar porque de lo contrario nos van a clavar esa Constitución”, finalizó.

