(VIDEO) Reportan reunión entre representantes del Gobierno y de la oposición con senador estadounidense Bob Corker

08-10-18.-Durante la tarde de este lunes reportan una reunión entre representantes del Gobierno nacional y de la oposición con el senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.



El dato trasciende en las redes sociales, pero no ni el oficialismo, ni la oposición han aportado ninguna información al respecto. El encuentro se realiza en un hotel de Caracas.



Entre los asistentes por parte del Gobierno, estuvieron Rafael Lacava, gobernador de Lara; y Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda.



“Ahorita no puedo decir nada”, fue la respuesta del gobernador Lacava al ser rodeados por periodistas.



Se desconoce quiénes fueron los opositores presentes, aunque se manejan los nombres de miembros de la sociedad civil y profesionales como el periodista Vladimir Villegas y el analista político Carlos Raúl Hernández.



Hernández afirmó que “el senador planteó su interés de oír la opinión de diversos grupos de la sociedad venezolana, de periodistas, analistas políticos, y de la sociedad civil para hacerse una idea de lo que esta ocurriendo en el país y ver de qué manera él y los Estados Unidos pudieran contribuir desde su posición para que la situación venezolana continúe por este camino que es tan incierto”.



El partido Voluntad Popular negó sus asistencia al encuentro. “Reiteramos nuestra decisión de no participar en ninguna iniciativa de diálogo con el régimen. La única reunión a la que atenderemos será la hecha por la Embajada de EE.UU. para entregar al senador @SenBobCorker nuestra posición”, publicó la organización en su Twitter.



Se maneja que Primero Justicia tampoco tuvo ningún delegado en la reunión.



Se está realizando en un hotel capitalino reunión entre representantes del gobierno y de la oposición con el senador Bob Corker. Antes el senador sostuvo encuentro con directores de medios de comunicación, periodistas y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. pic.twitter.com/HcACg9jrnF — Beatriz Adrián (@Beadrian) 8 de octubre de 2018





Hoy participé junto a un grupo de colegas periodistas y columnistas en una reunión con Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de USA, integrante además del Grupo de Boston. Buen intercambio de opiniones sobre la situación venezolana. pic.twitter.com/8ZetaGgg4v — Vladimir a la 1 (@Vladimirala1_gv) 8 de octubre de 2018