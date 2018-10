(VIDEO) Ortega Díaz propuso a la AN una enmienda para que "no se derogue" la actual Constitución

#VIDEO ????| He propuesto a los distintos sectores del país impulsar desde la @AsambleaVE una enmienda constitucional que impida que nos quiten nuestra Carta Magna. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero tampoco podemos convalidar el fraude constituyente #TodosPorLaEnmienda pic.twitter.com/2geIHFUptZ — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 6 de octubre de 2018

06-10-18.-La ex- fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó un video en su cuenta de la red social Twitter donde convoca a la ciudadanía venezolana que “defienda” su actual Carta Magna y le propuso a la Asamblea Nacional la aplicación de una enmienda constitucional para que no se derogue, cambie o reforme la actual Constitución.“Es el deber de todos defender nuestra Constitución y la Venezuela que amamos, por esa razón he propuesto a los factores políticos que, en el marco de las facultades de la Asamblea Nacional (AN), se convoque una enmienda constitucional para impedir que se deforme, derogue o cambie la actual Constitución por un lapso de cinco años”, expresó Ortega.“La tiranía venezolana pretende legalizar una nueva Constitución redactada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la que los venezolanos perderán oficialmente todos sus derechos, vendrá el estado comunal, la eliminación de la propiedad privada y el adoctrinamiento de nuestros hijos.