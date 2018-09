Vicepresidenta de parlamento ecuatoriano: "Me considero de izquierda, pero no apoyo al 'nefasto' gobierno de Maduro“

La Vicepresidenta de parlamento ecuatoriano, Viviana Bonilla Credito: Web

13-09-18.-Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador, reflexionó sobre la situación actual de Venezuela y aseguró que la comunidad internacional debe ejercer presión frente al gobierno de Nicolás Maduro, reseña el portal Versión Final.



Asimismo, indicó durante una entrevista al canal El Venezolano TV Miami, que su posición es izquierdista. “Me considero de izquierda, pero no por eso apoyo al nefasto gobierno de Maduro“, expresó.



Bonilla también habló sobre la situación de los migrantes venezolanos, quienes ingresan diariamente de manera masiva a Ecuador. “No salen de su país porque quieren, sino porque están obligados a buscar un futuro mejor”.



Por otra parte, la vicepresidenta parlamentaria aseguró que la situación de Venezuela no se trata de una lucha ideológica, sino humanitaria, alegando que debería ser tomada en cuenta por los países latinoamericanos.