Perú niega campaña "de odio" contra migrantes venezolanos

El subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares de Perú, Enrique Bustamante Credito: Web

30-08-18.-El gobierno de Perú rechazó este jueves que exista xenofobia o una campaña “de odio” en su país contra los migrantes venezolanos, tal como afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reseña la agencia Efe.



“En Perú la xenofobia está descartada”, enfatizó el subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, Enrique Bustamante, al término de un encuentro del Comité Andino de Autoridades de Migración que se celebró en Lima para analizar el flujo migratorio masivo de venezolanos hacia los países de la región.



Bustamante recordó que “Perú es un país que abrió sus puertas a los migrantes venezolanos” y fue “el primer país que creó un sistema de recepción con un estatus particular”, en referencia al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que permite a los venezolanos trabajar, estudiar y tributar.



Señaló, en ese sentido, que las opiniones que hayan podido dar ciudadanos venezolanos que hayan vuelto a su país no se ajusta con la realidad.



“Estamos tranquilos y seguros de que esas declaraciones no se ajustan a la verdad, las descartamos de plano, no las podemos aceptar”, remarcó.



Maduro denunció este martes una campaña “de odio” contra sus connacionales que han emigrado hacia Colombia y Perú y señaló que 89 venezolanos fueron apoyados para regresar el lunes tras llegar “a la embajada en Lima desesperados”, luego de toparse con “racismo, desprecio, persecución económica (y) esclavismo”.



Al respecto, Bustamante informó que la repatriación de ese grupo de venezolanos contó “con todas las facilidades” de las autoridades peruanas, que otorgaron los permisos respectivos para su salida y el sobrevuelo en el espacio aéreo nacional de un avión enviado por el Gobierno de Maduro.



Perú es, después de Colombia, el país que alberga a más inmigrantes venezolanos, con alrededor de 430.000, según detalló hoy Bustamante, quien también dijo que 120.000 de ellos han presentado solicitudes para ser reconocidos como refugiados.



La oficina de Migraciones indicó esta semana, por su parte, que del total de venezolanos en el país unos 75.000 ya tienen el PTP, mientras que otros 100.000 están en trámite.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.