(VIDEOS) Presentación del libro: Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario

Jueves, 30 de agosto de 2018.- El jueves 23 de agosto en la Fundación Centro Rómulo Gallegos, el CELAR, la Fundación Rosa Luxemburg convocó a la presentación del libro: Venezuela desde adentro, ocho investigaciones para un debate necesario.



Alexandra Martínez, coordinadora de proyectos para Venezuela de la Fundación, luego de comentar sobre la génesis del proyecto y agradecer a todos los que contribuyeron en el mismo, introdujo someramente el contenido del libro que consta de ocho estudios sobre el momento político actual en Venezuela.



El libro tiene bloques temáticos, abre con el bloque temático de las luchas socioambientales, extractivismos y minería a pequeña escala.



Tenemos un bloque sobre la construcción del Poder Popular.



Otro bloque habla sobre la situación de las mujeres y las políticas públicas que se han generado y cual es el contraste entre las políticas públicas generadas y la situación real en este momento de crisis.



Y cerramos con un bloque que tiene que ver con las economías populares, alternativas y como se están tejiendo en el marco de la crisis, por un lado las alternativas y por otro lado, la resolución del día a día, de la cotidianidad desde los sectores populares.



Continúa Martínez: este libro no es un compendio de lecturas unívocas, sobre la situación política venezolana, no es un manual, tampoco, no vamos a encontrar, además, lecturas similares.



Dada la extensión de las ponencias, las presentaremos a aporreadores y aporreadoras interesados en estos temas en una serie de dos, a continuación ofrecemos la primera parte.



Tomó el uso de la palabra el primero de los investigadores participantes, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo de la UCV, quien sintetizó su participación en este libro, ``Venezuela desde adentro, ocho investigadores para un debate necesario´´ del trabajo que realizó y que denominó:

Naturaleza y Territorialidades en disputa, los ecologismos populares en Venezuela y el ecosocialismo realmente existente en la Revolución Bolivariana.

En Venezuela, la instauración de la Revolución Bolivariana y su bandera de justicia social, proponía desde sus inicios una narrativa inclusiva y reivindicadora de las clases populares, y conllevó a una serie de políticas públicas que lograron mejorar los indicadores de acceso socioeconómico y promovieron el reconocimiento social y la participación política ciudadana de sectores históricamente excluidos. Varias demandas ambientales fueron también incorporadas a ala agenda gubernamental (Garcia Guadilla, 2014), así como una serie de leyes y políticas públicas sobre este ámbito, y se recurrió a la idea de eco-socilismo como bandera política (Terán Mantovani, 2016). Sin embargo, el extractivismo y los impactos socio-ambientales a lo largo y ancho del país se han profundizado. (Lander et al, 2013); Terán Mantovani.( pag 23)















Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente, dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional.





César Romero, ingeniero metalúrgico egresado de la Universidad Central de Venezuela, la UCV, expuso la investigación que realizó con el sociólogo Francisco Javier Ruiz, abordaron la minería en pequeña escala en Venezuela, especialmente el oro, llamaron a su trabajo: Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente, dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional.



Señaló Romero que la investigación busca realizar un aporte, primero de caracterización de lo que está ocurriendo en el país hoy, busca también colocar la gran dimensión que tiene de esta problemática supercompleja, que ocurre en todo lo que tiene que ver con la dinámica minera al sur de Venezuela.









No todo lo que mata es oro

No todo lo que mata es oro, es el nombre de la investigación realizada a tres manos, que comentó el sociólogo José Luis Fernández en el marco de la presentación, por la Fundación Rosa Luxemburg, del libro Venezuela desde adentro, ocho investigaciones para el debate necesario presentado en el CELARG.

Los investigadores son Andrés Antillano, José Luis Fernández Shaw y Damelys Castro y en su introducción establecen que: este trabajo se sostiene sobre la premisa: el rentismo como forma concreta del capitalismo en Venezuela...no es únicamente un régimen de funcionamiento del capital, no sólo moldea el comportamiento de los actores políticos y económicos o impone una determinada lógica al Estado, sino que permea la vida social, define subjetividades, prescribe cursos de acción, configura modos de relación y prácticas colectivas...desde esta perspectiva nos proponemos inquirir la relación entre rentismo y violencia ( Con énfasis en la situación del Arco Minero del Orinoco)





Poder Popular: Una Mirada desde las bases. Representaciones, valoraciones y prácticas en torno al Poder Popular de voceros que participan en comunas de los sectores populares.





Betty Nuñez, presentó la investigación que realizó con el equipo integrado por Jesús Machado y Nanciely Arraiz, todos sociólogos, la investigación se llama Poder Popular: Una Mirada desde las bases. Representaciones, valoraciones y prácticas en torno al Poder Popular de voceros que participan en comunas de los sectores populares.



Nuestro estudio es sobre la representación social del poder popular(PP), ello implica explorar los sistemas cognitivos sociales en los que se pueden detectar normas, opiniones, estereotipos y creencias con capacidad de señalar pautas de conducta (Pag 195)



Es una investigación fenomenológica, continua Nuñez, hicimos un acercamiento a las distintas parroquias o comunas que estuvieran ubicadas dentro de estas parroquias para conversar directamente con los comuneros o con la gente directamente que directamente se relacionan con el ejercicio del Poder Popular.









Los interesados en los trabajos presentados en este texto pueden consultarlos en la página web de la Fundación Rosa Luxemburg