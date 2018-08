(VIDEO) Según la OIL: Hay que arrancarle a las cúpulas la conducción y la reorientación de este país

Miércoles, 22 de agosto de 2018.- Al cierre de las declaraciones de la Organización de Izquierda en Lucha, la OIL, efectuada en Caracas el jueves nueve de agosto, Tony Navas mencionó que la superación de un desastre como este, para nosotros, pasa necesariamente por darle preeminencia al trabajo por encima del capital.



Nosotros no quisiéramos que la superación de esta situación, se emrumbara por el mismo camino de la superación de la crisis económica de los años ochenta y noventa del pueblo chileno.



Para nosotros la resolución de esta crisis pasa por una auténtica, que se de o que se consume una verdadera revolución y no una falsificación socialista como esto que estamos viviendo.



Continua Navas: En lo inmediato se necesita una moratoria del pago de la deuda, que la sigue pagando como cualquier cosa, dejando de morir a su pueblo de hambre este gobierno.



Por supuesto, de un Plan de Emergencia que apunte hacia el tema de la comida y hacia el tema de la medicina, igualmente sobre la repatriación de los capitales...así mismo, sobre un proceso de industrialización a gran escala, igual sobre el tema alimentario.



Nosotros consideramos que la vía no es mas liberalismo económico...que es la vía que pretende el gobierno con el Plan de Recuperación Económica.



Sobre la posibilidad de un control de precios, analizó contextualmente la situación Marcos García: Una vez estrangulado el aparato productivo venezolano, optaron por el gran negocio que son las importaciones, para poder tapar o para poder paliar, valga la redundancia, lo que ellos estrangularon.



Lo que hay que preguntarle a ellos es si están dispuestos a sacrificar ese negocio, al gobierno central, porque es el que está mandando.



Sigue García: Que traigan los dólares que se robaron...en segundo lugar, que llamen a un verdadero proceso de participación popular aquí en las tomas de decisiones, no dirigidos por las cúpulas cívico-militares, donde sea el propio pueblo el que rija sus destinos y en tercer lugar que sean juzgados los responsables.



De nuevo Navas: La salida está íntimamente ligada a que la gente asuma...eso no va a ser una concesión que ellos mismos o un gesto voluntario que van a hacer, porque hay demasiados intereses y porque están en una postura de no renunciar a los privilegios.



La única manera es que la gente se convenza de que tiene que lanzarse a la calle, de que tiene que movilizarse.



Hay que arrancarle a las cúpulas, de un signo o de otro, que ambas son cúpulas de derecha, ambas son de derecha, representan al capital, son dos expresiones del capital, arrancarles a ambos la conducción y la reorientación de este país, para hacer a nuestro juicio una verdadera revolución.



Hay medidas que se pueden tomar, señaló Carlos Timore, medidas que nosotros indudablemente partimos de la perspectiva de los intereses de los trabajadores, es decir, aquí no se pueden tomar medidas que vayan, que atenten, contra los que menos tienen responsabilidad en esta crisis.



Esta crisis tiene unos responsables, esta crisis es de la, de eso que hoy en día se denomina boliburguesía, ellos son los que han llevado a este país a la crisis.



No puede ser que ahora los trabajadores, a través de un paquetazo, tengamos que pagar la crisis que ellos originaron.



Hay medidas que se pueden tomar: Repatriación de capitales... reducir el gasto militar,el gasto militar no puede ser que se gaste mas en militar acá que, el Ministerio de la Defensa gasta mas, tiene mas presupuesto que el Ministerio de Educación y Salud juntos...hay que reducir significativamente lo que tiene que ver con el gasto militar.



Si hay medidas que se pueden tomar, en lo interno, que significaría indudablemente una recuperación de una gran cantidad de millones, millones de dólares, de bolívares para invertirlos, para invertirlos en el pueblo, en el pueblo venezolano, para invertirlos en el desarrollo.



La moratoria de deuda, toda esa situación, nosotros no podemos seguir que se esté jerarquizando acá, pagando cuatro mil, cinco mil millones de dólares todos los años, mientras nuestro pueblo se está muriendo del hambre, eso es totalmente una cosa inhumana, criminal, que no tiene nada que ver con ningún principio revolucionario, con ninguna ética revolucionaria, con ningún principio socialista.



Eso es una actitud, una moral, una ética capitalista por donde la veamos.



No podemos seguir sacrificando al pueblo venezolano y que la crisis definitivamente la paguen quienes son los responsables de la crisis.













