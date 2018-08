Bolivia: Culmina seminario sobre desafíos de la izquierda regional

Santa Cruz, Bolivia, agosto 9 - El tercer seminario internacional América Latina en disputa: alternativas frente a la restauración conservadora y ofensiva imperialista culmina este jueves en Santa Cruz luego de dos días de debate de los desafíos ante el contexto regional actual.



El evento reunió en la ciudad boliviana de Santa Cruz a intelectuales y pensadores de diversos países entre ellos Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras.



La víspera, la periodista argentina Stella Calloni denunció que la derecha sustituyo las balas por las campañas de desinformación que desacreditan no solo a las figuras histórica, sino también los procesos.



Matan moralmente a quienes se atrevieron a desafiar al imperio con procesos integracionistas, resaltó la autora de Los años del Cóndor, quien también estimó que 'nos debilita mucho no ver nuestra propia realidad'.



Llamó en ese sentido a anticiparse frente a los planes y estrategias de Estados Unidos.



Calloni retomó la idea defendida por los líderes cubanos Fidel Castro y venezolano Hugo Chávez quienes insistieron en la necesidad de luchar por la segunda y definitiva independencia latinoamericana y caribeña.



Si no logramos eso, si perdemos esa mirada estratégica, perdemos también nuestra esencia de pueblos que han resistido años de colonización y saqueo, acotó.



La unidad y la resistencia regional son fundamentales en estos tiempos de recolonización que el enemigo común intenta imponer una vez más y con diferentes métodos, subrayó.



A su vez, el politólogo y exministro boliviano Hugo Móldiz comentó que en América Latina se están cerrando los espacios legales de lucha y la respuesta es defender y fortalecer la democracia como movilización y poder del pueblo.



El seminario inaugurado el martes 7 fue auspiciado en sus tres ediciones por la organización política del Movimiento al Socialismo 'Azules del Oriente y otras instituciones'.



