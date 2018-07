Piden eliminar el “dedazo” en elecciones internas del Psuv. La cooptación es cada vez menos popular en las bases chavistas

Credito: Psuv

30-07-18.-La cooptación como método de elección de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es cada vez menos popular en las bases chavistas.



El mecanismo establecido en el artículo 5 de los estatutos de la organización política ha sido implementado en los últimos 10 años para quitar o poner a dirigentes en cargos de dirección por voluntad del Gobierno nacional, una práctica que han asumido como autocrítica ministros chavistas como Adán Chávez y Elías Jaua.



La reestructuración del partido es tema del IV Congreso del Psuv que inició este 28 de julio. “Creo que debemos eliminar la selección por el dedo, que se utilice solo cuando atravesamos un problema que nos impida ir a elecciones. Se debe invocar el método de trabajo de Hugo Chávez; él convocaba la consulta popular si quería hacer algo. El partido debe ir a las catacumbas del pueblo a preguntar quiénes quieren que sea la dirección nacional”, manifestó Luis Báez, delegado del Psuv por el estado Bolívar.



El dirigente reconoció que se debe mejorar el funcionamiento de las estructuras parroquiales del partido, porque algunas “fomentan los individualismos y los egos”.



Francybil Martínez, delegada por el estado Sucre, señaló que “se debe escuchar a las bases para elegir a nuestras estructuras desde las Ubch (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez) y tener una dirección legítima”.



Agregó que la designación de los delegados que participan en el IV Congreso del Psuv es un paso positivo pues se hizo por elección directa. “Una de las cosas que hemos discutido es la inclusión, no solo de los militantes del Psuv, sino de los que no son militantes en las propuestas que vamos a hacer en las comunidades”, dijo.



Yuereska La Rosa, delegada por Miranda, coincidió en que dentro del partido deben ser más participativos y dejar espacios importantes para que los ocupe la base.



No obstante, La Rosa no descartó el método de cooptación por completo y “si el Presidente designa a alguien, a nosotros nos genera confianza”, manifestó.



El ministro de Agricultura Urbana y dirigente nacional del Psuv, Freddy Bernal, justificó el método de cooptación frente a la agresión que -aseguró- está dirigida contra el partido. “Este partido no se ha desarrollado en condiciones de tranquilidad, estamos en guerra y por eso tienen que haber medidas especiales. La democracia se da cuando hay una estabilidad, pero en medio de una guerra no podemos arriesgarnos y el partido tiene que combinar mecanismos democráticos con mecanismos de cooptación que nos permita salir de la guerra económica”, dijo a Efecto Cocuyo.



Mientras que el constituyente Saúl Ortega respondió a Efecto Cocuyo que el Psuv “no se ha desviado” porque la cooptación está estipulada en sus estatutos. “El partido tiene la necesidad de implementar la cooptación, aquí lo que se trata es de estructurar direcciones con liderazgo”, expresó.



Ambos dirigentes chavistas aseguraron estar de acuerdo con la democratización del Psuv.



Comités disciplinarios



En las mesas de trabajo, instaladas este domingo 29 de julio, se discutió crear comités disciplinarios para sancionar las prácticas relacionadas con delitos de corrupción, comentó la delegada de Miranda.



También se debatió incorporar a los jefes de calle y de comunidad como parte de la estructura del Psuv, siempre y cuando “estén comprometidos con la revolución”.



Una de las propuestas que presentó la delegada La Rosa estuvo relacionada con la crisis de transporte en la entidad. “La propuesta planteada es que se haga control y seguimiento a la entrega de insumos a las líneas de transporte para garantizar el servicio”, dijo.



Martínez, la delegada por el estado Sucre, planteó la creación de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de pescado para contrarrestar la inflación, promocionar las escuelas de agricultura y explotar el turismo en la entidad.



Báez, representante de Bolívar, planteó crear consejos de prevención del delito para reducir los índices de criminalidad en la entidad y revisar el fondo social Carlos Manuel Piar para aportar recursos a las 184 bases de misiones sociales que operan en el estado.

