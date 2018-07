(AUDIO) Freddy Bernal: "Lo que acordemos en Congreso del Psuv el gobierno tiene la obligación de aplicarlo"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

El secretario ejecutivo de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, afirmó durante una entrevista en Unión Radio que los dos grandes temas que se abordarán en el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que inicia este sábado, serán el económico y la estructura interna de la organización partidista. Para Bernal ”hay que tomar una serie de medidas, más allá de los dogmas, que permitan la reactivación de la economía”.”Mañana se estará instalando el Congreso en un momento difícil, en una guerra económica que comienza a causar estragos en la población por una inflación inducida, desatada, que ha destrozado el sistema de precios y ha atacado directamente el estómago y bolsillo de venezolanos, y la derecha se agarra de estos elementos para señalar que el socialismo no es una opción y que hay que salir del presidente Maduro”, señaló Bernal.Aseguró que esta crisis es parte de una estrategia dirigida desde el gobierno de Estados Unidos ”que ha lanzado medidas económicas contra el pueblo, las sanciones a las cuentas de Pdvsa, nos cercan para que no ingresen insumos al país, es una guerra contra el pueblo y el pueblo está resistiendo”.Aun cuando reconoció que ”el problema de la economía no lo vamos a resolver el sábado y el domingo en el Congreso del partido”, para Bernal sí será importante que el liderazgo opine con libertad, porque ”ningún líder del partido puede temer a la opinión, es el momento de expresar libremente y de llevar propuestas para consolidar el socialismo, para derrotar la guerra económica, para hacer el partido más democrático”.”Para sostener el gobierno tenemos la obligación de resolver los graves problemas de la población”, remarcó Bernal quien dijo que el debate sobre estos temas se viene avanzando desde hace un mes entre los delegados quienes tienen una serie de propuestas, y este fin de semana se daría un debate final para delinearlas.”Lo que ese Congreso concluya sea la expresión más directa de todos los venezolanos, y que lo acordemos en ese Congreso el gobierno tiene la obligación de aplicarlo, porque es el pueblo y la dirigencia de la revolución la que está hablando, vamos a salir fortalecidos, más unidos y con más claridad de por qué tenemos que seguir en un sistema socialista”, aseveró.