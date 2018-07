Freddy Bernal: "Yo estoy resteado con Maduro hasta la muerte"

Freddy Bernal Credito: Archivo

26-07-18.-Freddy Bernal se refirió este miércoles a un video difundido a través de Twitter, que generó polémica y comentarios que lo señalan como un distanciamiento con el gobierno nacional.



Bernal que se encontraba reunido con el gabinete político y de gestión de Táchira, en la sede del Consejo Legislativo de San Cristóbal, había asegurado que la crisis en Venezuela "No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”



“La derecha maltrecha, que controla los grandes medios de comunicación, quiere ahora tildarme como un desleal a la revolución, que pienso saltar la talanquera. Me importa un pito lo que ustedes opinen de mí, no necesito aplausos de una derecha maltrecha nacional e internacional. Este hombre se ha resteado con Chávez y se restea con Nicolás Maduro hasta la muerte, en defensa del pueblo y de la patria”, expresó Bernal.



Bernal ofreció estas declaraciones en compañía del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, durante el acto de juramentación de un grupo de nuevos comunicadores de los Comités Locales de Abastacimiento y Producción (CLAP), en la sede del Teatro Lía Bermúdez en Maracaibo.