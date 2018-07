(AUDIO) Abogado Badell: No se puede pensar en una nueva Constitución sin ser aprobada por el pueblo

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

26-07-18.-El doctor en derecho, Rafael Badell, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que a casi un año de haberse elegido la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) todavía no existe un proyecto de Constitución, alegando que “fue instalada de manera inconstitucional” con el objetivo de crear nuevas leyes y es lo menos que han puesto en práctica.Badell dijo que la Constitución es un límite a la actuación de los constituyentes y está por encima de las decisiones que ellos puedan tomar.También aseguró que muchas cláusulas que ahí se presentan no podrán ser cambiadas, refiriéndose al anuncio que se dio de presentar al país el primer borrador de la nueva carta magna.Indicó que no se puede pensar en un nuevo proyecto de Constitución sin ser aprobado por el pueblo, “en el fondo ha habido un descumplimiento de la Constitución”.Dijo que el referéndum revocatorio a los diputados es una actividad “totalmente inconstitucional” pero que si llega a ser aprobado el pueblo debería participar y decidir.