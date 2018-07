(VIDEO) Marypili Hernández: El Gobierno de Maduro está de espaldas al ciudadano. El Psuv se convirtió en un partido “estalinista”

26-07-18.-La exministra de la Juventud, Marypili Hernández, afirmó durante una entrevista a Efecto Cocuyo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro “es peor que centralista, está de espaldas a la realidad que está viviendo el ciudadano” e instó al mandatario nacional a escuchar al movimiento campesino que denuncia “la muy delicada y grave” situación en la que se encuentra el campo venezolano.

“Las verdaderas críticas son las que vienen de la base, que tengas hoy manifestaciones de enfermeras, bomberos, campesinos, te dice que esto no está bien. No es la derecha ni el imperialismo, es la gente para la que estás gobernando y la respuesta no puede ser solamente que estamos en guerra económica“, expresó.

La periodista señaló este miércoles 25 de julio en el programa Con la Luz -transmitido por Efecto Cocuyo vía Periscope- que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se convirtió en un partido “estalinista” porque el Gobierno nacional impone a dedo a los miembros de la dirección de la organización política.

