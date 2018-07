Earle Herrera: ANC debe hacer propuestas ”revolucionarias y audaces”; ”hay que imitar a Cuba, no la Cuba de los 60, sino la Cuba de hoy"

23-07-18.-El constituyente, Earle Herrera, afirmó este lunes durante una entrevista en Unión Radio que ante la crisis que vive el país la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe hacer propuestas audaces similares a las que está abordando en estos momentos el gobierno de Cuba al reformar su Constitución. ”La ANC debe hacer propuestas revolucionarias y audaces ante esta situación que estamos viviendo porque no podemos quedarnos como congelados”.



Herrera hizo la comparación con Cuba, al responder la pregunta sobre cuáles serían las decisiones que el gobierno y la ANC deberían tomar para solventar los principales problemas que enfrentan los venezolanos.



”La respuesta está en imitar a Cuba, no la Cuba de la década de los 60, sino la Cuba que hoy está reformando su Constitución y se atreve a hacer cambios profundos que van desde revisar el mismo término comunista, de hablar dentro del texto constitucional de propiedad privada, es un acto de tener audacia para tomar decisiones en ese sentido y en el contexto del mundo actual”.



El dirigente político considera que ”si se ha acusado a Venezuela de imitar a Cuba, a esa Cuba de hoy que está revisando su Constitución con audacia, con esa audacia nosotros debemos dar paso donde se hagan propuestas que dentro del propio Psuv y Polo Patriótico no les van a gustar a muchos, pero hay que hacerlas, si no propones no te equivocas, pero tampoco avanzas, ni resuelves el problema”.



Para Herrera transformar el Estado no significa que se van a solucionar los problemas, porque también se debe transformar a quienes van a estar al frente del Estado, ”por un lado tienes una Constituyente para transformar el Estado y una revolución para transformar al ser humano, si haces lo primero y no haces lo segundo seguimos igualito, para hacer socialismo se necesitan tener socialistas”.



”Es verdad que la Constituyente tiene los objetivos establecidos en la Constitución, pero no puede ignorar el día a día de su realidad, de su contexto, porque su propio carácter la obliga, no sólo a transformar el Estado, sino en función de la felicidad de la gente, y no puede darle la espalda a la realidad y al contexto donde esa Constituyente está funcionando”, señaló.



Congreso Psuv



Herrera se refirió al IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se iniciará el próximo viernes.



Dijo que en el debate está planteada la discusión de cómo se escogerán los directivos del partido, porque ”hay gente en una dirección nacional que no sé porque están ahí, pudieron tener méritos para estar ahí, pero lo que no sé es cuándo llegaron ahí, debe haber mecanismos claros, diáfanos, que digan que este señor está aquí en esta instancia porque tiene los méritos o fue electo en un proceso electoral”.



En su opinión personal, ”los que están en el poder Ejecutivo no deberían tener cargos dentro del partido, porque si no, cómo te controlo”.