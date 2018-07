(AUDIO) Gabriela Ramírez: El Congreso del PSUV es una ficción de democracia interna

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

23-07-18.- La ex-defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que son evidentes las diferencias en el seno del gobierno ante su responsabilidad en la crítica situación económica y la ausencia de salidas inmediatas por los eventos electorales de los últimos tiempos.“El IV Congreso del (Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV es una ficción de democracia interna, así que como país hemos visto la ficción de democracia externa que son las supuestas elecciones, donde no hay partidos políticos validados por el CNE, los principales dirigentes de oposición están inhabilitados, los grupos disidentes del chavismo no pueden registrarse ante el CNE”.“Esa ficción de democracia que se le llaman elecciones es la misma que la del congreso del PSUV, es decir transmitirle al país que, al menos dentro el gobierno si hay una lógica democrática, ese es el propósito del Congreso, pero la realidad es la que presenciamos”, enfatizó.Advirtió que no hay espacios internos dentro del gobierno para que los mismos líderes, como Jesús Faría, Freddy Bernal, Earle Herrera, tienen que salir a criticar al gobierno es porque no hay un mecanismo de comunicación con el presidente, Nicolás Maduro, ni con quienes lideran las decisiones país. “El Congreso del PSUV es un esfuerzo para decir nosotros si tenemos democracia”.“Ni siquiera los altos dirigentes del gobierno tienen la posibilidad de exponer sus puntos y construir consensuadamente el camino del país y entonces uno se pregunta ¿Quién dirige aquí? es la pregunta lógica que cabe cuando ves a tan altas personalidades haciendo críticas abiertas”, apuntó.