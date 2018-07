(VIDEO) Freddy Bernal sobre crisis en Venezuela: “No es responsable la cuarta, No es responsable Carlos Andrés Pérez, somos nosotros”

23-07-18.-Freddy Bernal, protector del Táchira, se refirió a la situación del país y afirmó que la responsabilidad no es de la cuarta República, sino del Gobierno actual tras 19 años de gestión, reseña el `portal Versión Final.



No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”, dijo Bernal.



Bernal se encontraba reunido con el gabinete político y de gestión de Táchira, en la sede del Consejo Legislativo de San Cristóbal, supervisando y estructurando la gestión en la entidad en conjunto a la gobernadora Laidy Gómez.



A su criterio el Gobierno ha perdido la gobernabilidad, “me da hasta vergüenza, hemos perdido incluso hasta gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello”.



El pasado 25 de junio, el presidente del país, Nicolás Maduro, cambió a Freddy Bernal por Carlos Alvarado del gabinete Ejecutivo al removerlo en el cargo de ministro de Agricultura Urbana.