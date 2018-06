(AUDIO) Hector Navarro y Oly Millán: "Se está construyendo un nuevo modelo político a través de un pacto constitucional que es ilegal“

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

28-06-18.-La exministra de Comunas y Protección Social y exministra de Economía Popular, Oly Millán, y Héctor Navarro, profesor de la Universidad Central de Venezuela, UCV, y exministro de Energía Eléctrica y Educación durante el gobierno de Hugo Chávez, debateron durante una entrevista en Unión Radio sobre las acciones de la disidencia chavista en el gobierno del presidente Nicolás Maduro.Asimismo, conversaron sobre la migración que está ocurriendo en el país, señalando que no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de un todo. “Tiene que ver con la crisis profunda y es una demostración del fracaso de una gestión y que tiene una característica muy particular porque deja a Venezuela en una situación cada vez mas débil porque es una migración de talento humano, joven, lo que es muy preocupante, y hasta ahora este gobierno ha sido ajeno a esa situación”, manifestó Millán.Por su parte, Navarro señaló que el Ejecutivo perdió la conexión con la gestión de Chávez y que, en este momento, ellos lo reivindican. “Esto es otra cosa, pues hasta la Constitución impulsada por él la quieren modificar”.Destacaron que el “proceso bolivariano” no surgió de la noche a la mañana sino por un agotamiento de un modelo político y que se debe reconocer eso para poder entender lo que está pasando. “Había una necesidad de buscar un camino distinto y actualmente se esta conformando a través de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC , una situación de anomia y se está construyendo un nuevo modelo político a través de un pacto constitucional que es ilegal“, coincidieron los invitados.