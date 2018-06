(VIDEO) Alexandria Ocasio-Cortez, una joven socialista y latina vence en las primarias de Nueva York a un peso pesado del Partido Demócrata

27-06-18.-El Partido Demócrata logró la victoria en las primarias al Congreso en un distrito de Nueva York gracias a Alexandra Ocasio-Cortez, socialista y latina que ha revolucionado esta organización política, contra un peso pesado del propio partido, el congresista Joe Crowley, considerado hasta ahora como el posible sucesor de Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, reseña el portal Eldiario.es

Ocasio-Cortez será la candidata demócrata por el distrito 14 de Nueva York, que aglutina partes del Bronx y de Queens, en las elecciones legislativas de noviembre de este año. Su distrito es un bastión demócrata y lo más probable es que se convierta en congresista en unos meses, un puesto que ocupaba Crowley desde 1999, que hasta ahora era el cuarto demócrata más importante en la Cámara.

Ocasio-Cortez obtuvo el 57% de los votos, mientras que el congresista se quedó en un 42%.

La nueva candidata demócrata, de 28 años, nació en el Bronx de padres de clase obrera. Su madre es de Puerto Rico y su padre de South Bronx. Ocasio-Cortez apoyó a Bernie Sanders en las primarias de las presidenciales y lleva con orgullo el carné de los Socialistas Demócratas de América. Apuesta por una sanidad pública y por impulsar medidas duras con Wall Street.

