(VIDEO) Padre Numa Molina: No comparto convertir la Iglesia en un espacio para la política partidista

El sacerdote jesuita, Numa Molina Credito: GV

18-06-18.-En opinión de sacerdote jesuita Numa Molina, la disidencia contra la Conferencia Episcopal de Venezuela es posible, e incluso en toda la Iglesia, por su condición de universal.



El sacerdote que estuvo durante nueve años al frente de la Iglesia de San Francisco, en una esquina donde, según dijo, "se cruza toda Caracas y Venezuela", fijó posición de este modo en entrevista con Vladimir a la 1 por Globovisión.



Consultado por Vladimir Villegas con respecto a su disidencia de las posturas oficiales de la Iglesia y si ésta es aceptada o no, indicó: "A nivel de la Iglesia universal se permite. Es diversa. Se puede dialogar y se puede vivir".



Y dijo que los obispos que integran el órgano colegiado "son sacerdotes como yo, son católicos como yo, que un día sintieron un llamado al sacerdocio, como yo lo sentí".



Sin embargo, aclaró: "No comparto convertir la Iglesia en un espacio para la política partidista. La política es una gran cosa. De hecho, dijo Pío XI en el año 27 la expresión caridad política".



"Yo no estoy diciendo que tenemos que entrar en el mundo de lo político, en el partidismo. No puedo convertir la devoción de un santo, por ejemplo, una tradición popular, en una oportunidad para hacer política partidista". Algo que según dijo, el Episcopado ha hecho.



Aunque matizó que no han convertido la Iglesia en partido político, pero "porque la Iglesia es el pueblo de Dios". Sostuvo además que "la Iglesia no son los obispos, ni somos los curas ni son las religiosas. La mayor parte de la Iglesia está compuesta por bautizados".



"CEV no se debe convertir en partido"



También insistió en que la CEV no se debería convertir "en un partido político”. En este sentido, pidió a todos sus miembros que realmente “sean lo más pastores posibles“, ya que cree que hace falta “discernimiento” y estar más “cercanos al pueblo”.



Destacó que la Iglesia Católica “debe estar abierta” a cualquier línea de pensamientos, y no solo aquellos que se sienten “atacados”.



Molina explicó que su apoyo al Gobierno Nacional se debe a que allí ha observado más rasgos cristianos, que en otras coaliciones de carácter político.



Responsabilidad política



El también periodista brindó su apreciación en torno a la última encuesta de Hinterlaces, en la cual un 47% de los ciudadanos responsabiliza al gabinete económico de los problemas de Venezuela; sin embargo, él cuestionó sobre “cómo han sido manipulados aquellos que hicieron tal afirmación”.



Vea la entrevista completa aquí: