Reinaldo Quijada y la UPP 89 se pronuncia contra la decisión de la OEA

Junio 11 de 2018.- El partido UPP 89, por vía de su Coordinador Nacional, Reinaldo Quijada, ex – candidato presidencial de esa tolda política, fijó posición en contra de la decisión de la OEA de abrir el proceso legal para la suspensión de Venezuela de ese organismo. Cuestionan el apoyo de la MUD a dicha resolución, al igual que la propuesta de ese sector de la oposición de establecer un plan para la elección de un nuevo Presidente de la República para el mes de diciembre del año en curso.

"La UPP 89 no apoya la suspensión de Venezuela de la OEA, ni la invocación de la Carta Democrática, ni el bloqueo financiero contra el país, ni las decisiones que se toman sobre los activos y bienes de funcionarios públicos, a menos que sobre este último tema se presenten pruebas concretas al respecto y, en términos generales, rechazamos categóricamente cualquier injerencia extranjera", señala Reinaldo Quijada. "Lo dijimos durante la campaña electoral y lo reiteramos ahora, la lucha política se hace dentro del país, no fuera del país y la inmensa mayoría o quizás la totalidad de los países que hoy se pronuncian contra Venezuela no tienen las credenciales éticas para hablarle al pueblo venezolano".

"Todos los informes de los acompañantes internacionales, entre ellos el del CEELA, la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, conformado por ex – Presidentes y Magistrados de Tribunales Electores, no propiamente de partidos políticos afines al gobierno de Maduro, han señalado, con relación al proceso electoral del 20 de mayo, que «el voto no es vulnerable y refleja la voluntad de los electores». Lo que sí hay que resaltar es que el Presidente Maduro fue electo con sólo el 30% de los votos totales, a pesar del inmenso gasto monetario que hizo, y ahora está en la obligación de darle respuesta al 100% del electorado venezolano y de cumplir con su principal compromiso electoral de traerle «bienestar y prosperidad económica» al país".

"Nosotros estamos abiertos al diálogo y dispuestos a hacer propuestas constructivas. Abrirse al diálogo no significa ser complacientes con el gobierno, ni ceder en principios, somos críticos y seguiremos siendo críticos. Nadie lo fue más que nosotros durante la campaña electoral. Ahora queremos hacerles propuestas al gobierno y al país sobre los temas prioritarios de los alimentos y de las medicinas, de los servicios públicos y del transporte. Ya también las hicimos durante la campaña electoral y ahora queremos profundizar sobre esos temas".

"En cuanto a la propuesta de la MUD de buscar establecer un plan para hacer un nuevo proceso electoral en diciembre del 2018, sólo diremos que la política se construye sobre realidades y no sobre fantasías", finaliza diciendo Quijada.