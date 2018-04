(VIDEO) Concejal del PSUV de Nueva Esparta: "E partido en el estado premia a perdedores y a los revolucionarios de verdad los echa a un lado"

El Concejal del PSUV por el municipio Marcano, José Ramón Velásquez Credito: Bajo La Lupa

04-04-18.-El Concejal del PSUV por el municipio Marcano, José Ramón Velásquez rompió el silencio sobre la situación interna del partido rojo, luego de ver la selección de los candidatos para el Consejo Legislativo,​ a quienes los seleccionaron a puerta cerrada, reseña el portal El Confidencial.



​Esto se hizo público en el programa Bajo La Lupa, con Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, en el que el concejal por el PSUV aseveró que “quien se porta mal en el partido,​lo premian y el que tiene disciplina, trayectoria y constancia,​ no lo dan chance.



Allí está el caso de Kendy Graterol, que viene de perder en la Asamblea ​Nacional, van y lo premian como candidato a Legislador, hasta permitieron a los constituyentes en funciones,​ su participación como candidatos al Consejo Legislativo, el caso de Yul Armas, que mejor se hubiese quedado en Caracas en la ANC”, dijo.



Manifestó que “hay que darle más democracia para la selección de los candidatos, ellos deben recorrer los municipios, cuántos vienen a “Bajo La Lupa” a defender la revolución, siempre son los mismos, los que verdaderamente se restean con Maduro son los que debieron ser los postulados. Hay Demasiadas aberraciones y hay que acabarlas”



​​Mata Figueroa no dio la talla



​José Ramón Velásquez descargó señalando que Mata Figueroa no le dio la talla a las bases revolucionarias y que Dante Rivas, actual protector del estado, nombrado por el Presidente Nicolás Maduro,​está haciendo los que, según el concejal, el exgobernador jamás hizo en el estado. “Yo nunca fui afecto al ex Gobernador Carlos Mata Figueroa, no soy de los que aplaude todo lo que hacen los jefes, no entro en ese estilo de línea partidista, si lo hacen mal se lo digo con todo respeto y si lo hacen bien, también lo hago”, dijo. ​



Velásquez enfatizó la labor que está haciendo Rivas en el estado, quien recorre los municipios diagnosticando los problemas para buscar soluciones, según aseveró el edil de Marcano. "



​Lo que no hizo Mata Figueroa cuando fue Gobernador”, expresó.​



El concejal revolucionario citó un caso para defender la gestión de Nicolás Maduro, de quien señaló que la gente lo abraza y quiere y éste no tiene la culpa "de los ministros y sus malas funciones".



​"En un local de Juang​riego una camarada vio que estaban vendiendo el kilo de azúcar en 176 mil, ella llamó a el Sundde, acto seguido los funcionarios llamaron al dueño de la tienda para alertarlo por la denuncia que hizo la compatriota, de que hablamos aquí, ¿la culpa es de Maduro?, no lo que pasa es que ponen en los cargos a personas que no tienen un currículo como revolucionario y lo que van es a llenarse”, expresó. ​



20 años en la Revolución



El concejal Velásquez aclaró que no es un paracaidista y ha dedicado años de esfuerzo en su carrera política y aspiraciones. ​



“He sido el concejal del PSUV, tengo 20 años en fuerte militancia revolucionaria, aparte desde los trece años ya tenía un gusanito político.



​​Fui el más votado y le gané a la lista en el año 2000, pero hay que buscar los padrinos, quise ser Diputado de la AN y Alcalde y siempre me dieron la misma respuesta:​



​"aguántate vete a concejal, ale chance a todos", y así pasó, con El ​



Culí y mi hermano Ibrahim”, dijo.