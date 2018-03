Cabello sobre renuncia de Kuczynski: "¿Ahora quien dirigirá el grupo de grima?"

Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 21 de marzo de 2018

Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tu no puedes ir?, Q hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 21 de marzo de 2018

21-03-18.-El constituyentista, y vicepresidente del partido socialista Psuv, Diosdado Cabello, no tardó en pronunciarse, luego que la tarde de este miércoles 21 de marzo, se diera a conocer la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, y una de las primeras preguntas que hizo por medio de su cuenta en Twitter fue "¿Ahora quién dirigirá el grupo de grima?"."Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji", ese fue un primer tuit de Cabello ante la noticia.Kuczynski anunció su retirada del Gobierno peruano y dijo ante los medios que: "Frente a esta difícil situación (...) pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República". El expresidente peruano había manifestado en meses pasados su rotunda oposición a que el presidente de la República Nicolás Maduro entrara al país, y asistiera a la Cumbre de las Américas, luego de este hecho se desconoce si la desinvitación del presidente Maduro se mantendrá en pie.