Vladimir Villegas sobre declaración de Delcy Rodríguez: “El poder no tiene que ser eterno, excepto que se tenga vocación autoritaria"

19-03-18.-El periodista Vladimir Villegas señaló este lunes durante su programaa "Vladimir a la 1"que la declaración de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Eloína Rodríguez, que no entregarán el poder “llama a preocupación“, porque “se supone que hay un proceso electoral y si la voluntad del pueblo es que haya cambio de Gobierno, eso debe ser respetado”.



Cabe recordar que la presidenta de la ANC negó el pasado sábado la posibilidad de la instalación de un nuevo modelo político en el país. “Cuando hablamos de poder político, quienes quieran tomar nuevamente el poder político, les decimos que más nunca volverán"; "nosotros más nunca vamos a entregar el poder político”, aseguró



Asimismo, Villegas indicó que expresiones como las manifestada por Rodríguez “perturban el desarrollo de una campaña electoral que debe ser democrática y envía señales preocupantes de la forma como se ejerce el poder”.



“El poder no tiene que ser eterno, excepto que se tenga vocación autoritaria. No para que un grupo se entronice y pretenda quedarse. La adición al poder le hace daño a un país. La permanencia en el poder no puede ser el objetivo central de alguien”, apuntó al tiempo que destacó que está “en contra de la reelección indefinida”.