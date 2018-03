Datanálisis: Solo 41% de los venezolanos quiere votar en las presidenciales

Luis Vicente León Credito: Archivo

El 41 % de los venezolanos se muestra “muy dispuesto” a sufragar en los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, dijo hoy el presidente de la firma encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, una cifra que se redujo de forma sustancial con referencia a las elecciones de 2013, según reseña la agencia Efe.



“Muy dispuestos (a votar) están el 41 %, en las (presidenciales) de 2013 era del 70 %”, dijo León en una entrevista concedida al canal privado Globovisión sin especificar la fecha o ficha técnica de este sondeo.



De este número, señaló, la gran mayoría se ubica en el espectro oficialista, puesto que la abstención “en este momento es opositora”.



El analista explicó que la mayoría de los llamados “chavistas duros” asegura que votará, mientras que “solo un tercio de los opositores duros” dice estar “dispuesto”.



León indicó, sin embargo, que este número puede “cambiar” cuando inicie la campaña, al tiempo que alertó que “las encuestan no son tan buenas para calcular la participación como lo son para calcular las preferencias” políticas.



“La pregunta no es de preferencia, la pregunta es ¿Vota o no vota esa gente que quiere cambio para poder convertir su deseo en una realidad?”, añadió el analista.



El presidente de Datanálisis también dijo que según el último estudio hecho este mes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aparece con 22 % de aceptación, mientras que el fallecido Hugo Chávez, su antecesor y mentor, cuenta con más popularidad.



La oposición, por el contrario, “representa tres cuartas partes del país”, aunque esto no necesariamente vaya a traducirse en apoyo en las urnas porque una importante cantidad de antichavistas “no confía” en el árbitro ni en las condiciones de la convocatoria electoral.



“Creen que los van a robar, que están validando un proceso ilegítimo“, explicó.



En este sentido, aseguró que el actual gobernante y candidato a la reelección perdería ante cualquier rival y que “75 % de la población venezolana está dispuesta a votar o estaría, si vota, en contra del presidente Maduro”, en alusión a la desconfianza de los votantes en el Poder Electoral y la abstención que esto genera.



También manifestó que el dueño de Polar, la principal empresa de alimentos del país, Lorenzo Mendoza, supera en preferencia “por mucho” a todos los líderes políticos juntos, pese a que es un “candidato abstracto” por no haberse inscrito a estos comicios.



Para las elecciones del 20 de mayo poco más de 20 millones de venezolanos están convocados a las urnas para escoger entre cinco candidatos.



La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no presentarse por considerar estos comicios “fraudulentos”, aunque no ha hecho un llamado claro a boicotear el proceso y mantiene su solicitud de que mejoren las condiciones de estos comicios.



Maduro, que aspira a la reelección, y el exchavista Henri Falcón, que desobedeció a la coalición opositora y se postuló, son los candidatos más fuertes y corren junto a otros tres aspirantes, desconocidos para el votante venezolano.