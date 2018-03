Falcón anunció que se "retiraría" de las presidenciales si Maduro no cumple condiciones electorales

Henri Falcón Credito: EU

10-03-18.-El opositor venezolano, Henri Falcón, afirma que retirará su candidatura a la elección presidencial del 20 de mayo en Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no respeta sus exigencias de garantías electorales, en una entrevista publicada este sábado por el diario español El País.



Este exmilitar de 56 años fue "chavista" antes de ser miembro de la coalición de oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y jefe de campaña de Henrique Capriles, derrotado por poco en la presidencial de 2013 por Nicolás Maduro, que aspira ahora a la reelección.



Aunque la MUD no estará en el proceso electoral, Falcón ha optado por presentar su candidatura a la Presidencia, por lo que opositores y analistas lo acusan de ser un candidato "fabricado" por el poder, reseñó AFP.



"Nuestra misión es convencer a las mayorías, movilizarlas para superar este gobierno desastroso. Quienes somos demócratas no queremos sacar a este Gobierno con balas, sino con votos", replica. "En estas elecciones esperamos una observación internacional mucho más consistente que en 2015", agrega el candidato opositor.



"Iré pronto a Naciones Unidas a conversar son su Secretario General, António Guterres; estamos exigiendo la presencia de una delegación de la Unión Europea a las autoridades electorales del país", asegura.



¿Que pasa si estas demandas no se cumplen?, le pregunta el diario.



"Nos retiraríamos", contesta Falcón. "Pero el más interesado en darle cumplimiento a esas condiciones es el propio Gobierno" de Venezuela, puntualiza.