(VIDEO) Andrés Velásquez tildó de "farsa" acuerdo entre Gobierno y partidos postulantes a presidenciales

02-03-18.-Andrés Velásquez, secretario general de La Causa R tildó este viernes de farsa el acuerdo firmado entre el Gobierno y los partidos postulantes en la elección presidencial puesto que a su juicio el mismo no ofrece garantías electorales para la realización de unas votaciones, reseña el portal Caraota Digital.El dirigente aseveró en rueda de prensa que el proceso electoral pautado para el próximo 20 de mayo son unos comicios inconstitucionales.Rechazó que el acuerdo siga permitiendo el carnet de la patria y los puntos rojos como elementos utilizados por el Gobierno para coaccionar el voto de la población.“Es el mismo acuerdo que permite usar recursos públicos durante la campaña electoral y por el que hemos sido víctimas del ventajismo del Gobierno”, manifestó.A juicio de Velásquez, “en Venezuela está convocándose un acto de votación más no de elección, porque el venezolano tendrá la oportunidad de votar más no de elegir”. Además considera que el CNE no tiene la calificación ética o moral para conducir unas elecciones en el país.“El mayor ejemplo es el fraude cometido contra el pueblo de Bolívar”, dijo.“Aquí no hay elecciones limpias. En Venezuela está convocándose un acto de votación, más no un acto de elección”, aseguró el dirigente político Andrés Velásquez .