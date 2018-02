Copei impugnará postulación presidencial de Falcón. “No fue una decisión acordada por nosotros”

Pedro Urrieta, presidente nacional de Copei Credito: NAD

28-02-18.-Pedro Urrieta, presidente nacional de Copei, aclaró este miércoles que ninguna instancia del partido socialcristiano autorizó la postulación de Henri Falcón como candidato presidencial.



El ex gobernador de Lara se autoidentifica como abanderado de la tolda verde, pero Urrieta destacó que se sorprendieron al ver que presentaban a esta fracción en respaldo a Falcón.



Denunció que la persona a la que el CNE entregó la clave como autorizado para postular lo hizo sin consultar a las instancias partidistas correspondientes. “El señor Salazar y quienes están detrás de él se subrogaron una representación que no tienen, y sin atender a las decisiones tomadas por las autoridades del partido postularon a Henri Falcón como nuestro candidato, pasando por encima de la Junta, de la Dirección Nacional y del Consejo Federal del partido”, apuntó.



Anunció que su organización impugnará la postulación del presidente de Avanzada Progresista (AP), “en virtud de que no fue una decisión acordada por nosotros”.



Insistió en que su partido mantiene la idea de participar en las elecciones anunciadas por el CNE siempre y cuando mejoren las condiciones y garantías electorales, porque lo más importante es “que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas.”



Comentó que hay todavía informaciones por confirmar en cuanto a las garantías electorales solicitadas y que su organización política no abandonará la lucha por lograr mejores condiciones electorales.



Exhortó a la dirigencia de Copei a desconocer cualquier acción arbitraria y cupular que no represente el sentir de la mayoría del pueblo copeyano.



Informó que se convocó una reunión de La Dirección Nacional para mañana jueves a los fines de revisar este tema y tomar una decisión definitiva.

