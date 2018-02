(AUDIO) Maryclen Stelling: "La gran batalla es político-electoral se busca destruir uno al otro sin pensar en el país”

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

27-02-18.-La socióloga y analista Maryclen Stelling, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la oposición no participa en las elecciones por las fracturas internas para deslegitimar el proceso. Mientras el Gobierno busca hacer actividades previas como carnetización y defensa de las fronteras para exacerbar el patriotismo.“Políticamente desde los dos sectores se ha hecho un abuso de la palabra. Desde la oposición no hay liderazgo como decíamos anteriormente, desde el chavismo hay un partido importante, fuerte, un partido importante fuerte, no es ventajismo es una ventaja. Están carnetizando, hay una estructura partidista”, dijo la socióloga.Estima que la oposición luce desvalida y deprimida “los panoramas políticos y psicológicos se ve complicados, no sé cuánto incidiría eso en las elecciones y el voto por el candidato oficial porque por el otro lado está la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay tristeza, decepción, la gente no ve futuro; la gente vive al día”.Stelling afirma que hay una población que busca la subsistencia y eso contrasta con el panorama electoral. “Sobrevivir, subsistir, el costo del pasaje y sin embargo, oficialmente la gran batalla es político-electoral se busca destruir uno al otro sin pensar en el país”.