Henri Falcón inscribió su candidatura sin la MUD ante el CNE

27-02-18.-Finalmente el exgobernador de Lara, Henri Falcón se decidió y ayer inscribió, vía web, su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin el apoyo de la Mesa de la Unidad (MUD) y según fuentes a PANORAMA apoyaría la propuesta del Gobierno de mover la elección para el 20 de mayo, un mes más.



Ahora solo falta que el dirigente nacional de Avanzada Progresista (AP) formalice su postulación en persona ante la Junta Nacional Electoral, el plazo para este requisito es de 48 horas.



Hoy hará lo propio el candidato presidente Nicolás Maduro. Según el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Darío Vivas, el Jefe de Estado acudirá acompañado a la sede del CNE por sus seguidores a inscribir también su nombre vía internet.



La decisión de Falcón ayer no sorprendió a la oposición. Partidos de la MUD ya lo veían venir; luego de varias encerronas con Falcón, la dirigencia de PJ, VP, AD y UNT no pudo convencerlo de no participar en la contienda.



Varios de sus voceros, en anonimato, expresaron a este rotativo que “solo, sin la Mesa, Falcón no tiene chance, debió plegarse a la estrategia de la Unidad porque no hay garantías electorales”, dijeron diputados.



Hace apenas dos días, el exgobernador de Lara indicó que buscará construir “una alternativa para Venezuela”. Y hasta un mensaje envió al Presidente: “Nicolás, te voy a derrotar con todo y tus trampas”, escribió en Twitter el mismo día que la MUD anunció al país no ir a los comicios presidenciales.



Para Henri Falcón, la elección presidencial para el 22 de abril no tiene ninguna posibilidad en la práctica del cronograma, “porque no se puede entender cómo hacer una campaña electoral de 15 días”; sin embargo su partido indicó que centrará su mensaje en Caracas.



En ese sentido, otras fuentes a PANORAMA aseveraron que la propuesta de “postergar” elecciones para el 20 de mayo es un debate que aprueba Falcón, “a él le gusta mayo, cree que con ese tiempo puede ganar, nosotros rechazamos esa fecha y pedimos respetar el reglamento electoral”, comentaron.



Ayer, el dirigente nacional de Causa R, Andrés Velásquez opinó que la contienda presidencial “no son elecciones”. “Ahora, esto no se resuelve rodando las fechas, esto se resuelve dando las condiciones, la ONU pide por lo menos seis meses para poder organizar las elecciones, lo mismo que dice la ley en Venezuela”, recalcó.





Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) hizo un llamado, ayer, “de alerta a los sectores democráticos del país a alentar la participación electoral y de esta manera, contribuyan en un solo bloque a salir de un gobierno ventajista, que está al margen del sistema democrático”.



María Verdeal, vicepresidente nacional de este partido, advirtió que el proceso electoral en puertas mantiene a los ciudadanos, “a la expectativa de un evento trascendental para toda Venezuela y en medio de una incertidumbre, “porque sabemos que existen reuniones que se están dando con sectores de la oposición, así como también con sectores del oficialismo con el objetivo de cambiar la fecha de las elecciones presidenciales”.



Con dos candidatos fuertes en la competencia electoral, Falcón-Maduro, el analista político y periodista Oscar Arnal afirma que aunque la situación sigue siendo “complicada” la carrera por la silla de Miraflores comienza a tomar otro aire.



“El Gobierno sabe que su contrincante fuerte es Henri Falcón, lo veo claramente, y esto se irá polarizando, Falcón ha sido gobernador y tiene cualidades indiscutibles, pero necesita la maquinaria de la MUD y ésta pudiera incluirse más adelante, no se puede descartar”.



“La militancia de base opositora quiere participar y si es medianamente estimulada lo hará, no quiere ir a otro camino. La oposición debe ponerse de acuerdo y restearse con algo efectivo; por ejemplo, apoyar a Falcón, pero esa decisión la deben tomar todos los partidos. Falcón ha demostrado ser coherente, es una alternativa, merece el respaldo de la MUD”, destacó Arnal.

