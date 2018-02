Rodríguez Torres: "Pueden convocar hasta elecciones adelantadas de Miss Venezuela pero si no hay condiciones, ¡eso no va!"

EL GOBIERNO PUEDE CONVOCAR HASTA ELECCIONES ADELANTADAS DE MISS VENEZUELA PERO SI NO HAY CAMBIO EN LAS CONDICIONES ESO NO VA!!! — M Rodríguez Torres (@RodriguezTDDT) 21 de febrero de 2018

Los venezolanos queremos un CAMBIO RADICAL en el manejo de la política nacional. Queremos DEMOCRACIA!!!! No un cambio del PSUV a MSV, eso es un problema de ustedes.

En unas elecciones limpias Maduro perdería 80/20. — M Rodríguez Torres (@RodriguezTDDT) 21 de febrero de 2018

22-02-18.-El ex ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, se pronunció este miércoles sobre la proposición del presidente Maduro de convocar elecciones presidenciales, legislativas y de concejales. Asegura que no es posible ir a un proceso electoral bajo las condiciones en las cuales se encuentra Venezuela."En un proceso transparente, el actual presidente del país y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, perdería rotundamente", aseveró Rodríguez Torres."Sin un cambio de condiciones, las elecciones no van”, expresó.