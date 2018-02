James Petras: Argentina se está militarizando bajo el control norteamericano

El análisis de James Petras en CX36, 12 de febrero de 2018

"Argentina está cada vez más militarizado, cada vez más norteamericanizada, cada vez menos dinámica en lo económico. Creo que las dos cosas van juntas: la crisis social profundiza la Economía estancada y la Argentina más subordinada a Estados Unidos. Esos son los rectores de la política actual del presidente Mauricio Macri", dijo el sociólogo norteamericano, profesor James Petras, en su espacio de análisis de la coyuntura internacional por CX36 (*). Además, Petras analizó la situación en Medio Oriente, habló del acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, y explicó los vaivenes de la Bolsa estadounidense. Transcribimos esta nota que Usted puede volver a escuchar aquí:

Hernán Salina: Profesor James Petras, el gusto de recibirlo en Radio Centenario como cada semana.

James Petras: Estamos muy bien.

HS: Hoy queríamos empezar por la situación de tensión planteada en Siria por el accionar de Israel. ¿Qué riesgo implica esto de que el conflicto en torno Siria pase a una fase superior con la intervención de Israel y otros países?

JP: Israel funciona como un aliado de Estados Unidos, lanzando ataques en cualquier lado para favorecer las posiciones norteamericanas y extender la influencia israelita en todo lo que llamamos Medio Oriente. El ataque de Israel es una provocación no sólo contra Siria, sino también contra Irán, al que acusa de derribar el avión israelita. Irán denuncia esa acusación y afirma que no fueron ellos, sino los sirios lanzando sus autodefensas.

Israel está totalmente militarizado, ocupando los territorios palestinos con seiscientos mil colonos violentos, está atacando Siria, está metido en el sabotaje en Irán. No tiene ninguna frontera, para Israel todos son blancos para atacar, ocupar y expulsar, contra cualquier persona que no sea judía.

Debemos reconocer a Israel y a Estados Unidos como los principales enemigos de la paz, que utilizan su quinta columna en los países donde tienen influencia las organizaciones sionistas como en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y tal vez en la propia América Latina, donde utilizan a las organizaciones supuestamente judías para lanzar ataques, influir a los gobernantes y asegurar la aprobación de los ataques israelíes.

No son ninguna fuerza con la que uno pueda conciliar, porque sólo entienden la fuerza y utilizan la fuerza como su principal instrumento de política. No quieren negociar ni la paz con los palestinos ni alguna tregua con Siria. Quieren destruir Siria y facilitar la entrada de los terroristas y los grupos, apoyando la división de Siria en una serie de países balcánicos.

HS: ¿Puede llegar a darse un conflicto más fuerte en lo militar?

JP: Si. Las últimas noticias que tenemos –hay que decirlo- Israel está amenazando con atacar a Irán y ante eso Irán está anunciando que van a utilizar sus misiles intercontinentales. Entonces los ataques de Israel contra Siria, pueden extenderse contra Irán y eso podría precipitar una guerra catastrófica porque Israel tiene bombas nucleares e Irán tiene misiles que podrían alcanzar a Israel.

Pero Israel sólo va a retirar sus agresiones si encuentra una fuerza superior, y una fuerza superior podría surgir de muchos lados. Si piensa atacar a Libia, a Hezbolá, atacar Irán y avanzando sobre Siria, tendríamos una guerra regional muy violenta y catastrófica que podría -con la quinta columna en EEUU- implicar la intervención norteamericana.

Entonces, Israel puede ser la chispa que incendie toda la región y provocar una guerra mundial.

HS: ¿Esto le sirve al primer ministro Benjamín Netanyahu que en lo interno tiene denuncias por fraude y enfrenta procesos judiciales en Israel?

JP: Si, es un ladrón, un estafador, es muchas cosas y la mayoría de los israelíes lo saben. Pero ellos lo apoyan porque Netanyahu está apoyando a los colones y pone trabas sobre cualquier opositor en Israel, incluso encarcelando y torturando a integrantes de grupos progresistas que intentan influir en política. Es un dictador con el apoyo de los grupos fundamentalistas hebreos que están siempre en sus gabinetes y forman parte de su coalición. Netanyahu necesita guerras para distraer al público de los crímenes que comete.

Es notorio que toda la familia de Netanyahu, su esposa e hijos, están involucrados en contratos truchos, es decir firman contratos con constructoras y otras empresas y reciben coimas.

Es un gobierno no sólo agresivo y racista sino también un gobierno de cleptócratas.

HS: Se están realizando los Juegos Olímpicos de Invierno marcada por una distensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que no cayó bien en EEUU.

JP: Obviamente los coreanos, en su gran mayoría, están a favor de la reconciliación y apoyan las actividades unidas de ambas Coreas. Y Washington necesita crear problemas porque quiere ocupar Corea del Sur, tiene allí bases militares, mantiene vínculos con los grupos más extremistas de la derecha coreana y utilizan manifestaciones para justificar a agresión. Utilizan la derecha de Corea del Sur para fomentar protestas que son de un puado de gentes que no representan a nadie en ese país. Hay que recordar que hasta ahora los gobernantes de Corea del Sur eran cipayos del gobierno norteamericano y cayeron por la corrupción, el fraude, y el uso de políticas agresivas con el Norte. Ahora tenemos un nuevo gobierno, aparentemente progresista, que está fijando fechas para entrar en negociaciones; y últimamente el Vicepresidente, que quiere mantener las divisiones y los conflictos, ha declarado que EEUU está ahora dispuesto a negociar con Corea del Norte y sin condiciones. Pero son sólo palabras hasta ahora.

La dinámica de los coreanos es hacia una convivencia pacífica a pesar de las presiones norteamericanas y las Olimpíadas sirven como punta de lanza para abrir y profundizar los lazos entre las Coreas, lo que tiene mucho sentido porque son países que comparten muchas historias, tradiciones e incluso familias.Pero, como mencionas las Olimpíadas, quiero mencionar que la prensa no ha dado suficiente atención a que estas Olimpíadas tienen problemas profundos, porque los directores utilizan pretextos para excluir a Rusia. No son las auténticas Olimpíadas abiertas, porque la exclusión de Rusia bajo acusaciones falsas y repudiadas por Comisiones independientes han perjudicado la competencia. EEUU utiliza la exclusión como mecanismo para mejorar su competitividad, porque si Rusia participaba en las Olimpíadas sin restricciones con su bandera y su himno nacional, creo que hubiera cambiado el carácter y la correlación de fuerzas en la competencia. EEUU utiliza la exclusión para parecer más representativo y con más medallas, pero hay algunos atletas que han reconocido el hecho de que la exclusión está perjudicando los resultados. Incluso una atleta norteamericana en la apertura utilizó una bandera rusa que está prohibida para los participantes rusos, y es una indicación de que una atleta quiere ganar una medalla pero por sus propios esfuerzos y no como resultado de la censura y la exclusión del gobierno estadounidense.

HS: ¿Habrá elementos políticos fuertes en Corea del Sur que les hayan dado motivos de tomar distancia de la presión de EEUU y dar estos pasos de acercamiento con Corea del Norte?

JP: Si, obviamente corea de Sur tiene muchos intereses más allá de los intereses norteamericanos. Corea del Sur tiene relaciones muy profundas con China y ni quiere meterse en conflictos norteamericanos contra China, por esta razón creen que es mejor poner distancia de la postura de EEUU.

China es el poder mundial ahora, es el poder más influyente en Asia. Corea tiene muchos productos que se exportan a China, y más allá de eso, Corea del Sur tiene apertura en sus relaciones con Rusia y otros países de Medio Oriente, como Irán.

Y creo que debemos reconocer que hay un enemigo en Asia, que Corea hace mucho tiempo está denunciando, que es Japón; pues en la Segunda Guerra Mundial utilizaron las mujeres coreanas como prostitutas y esclavas del ejército de ocupación japonés.

Japón hasta ahora no ha dado respuestas satisfactorias a Corea del Sur y siguen manteniendo que no eran esclavas ni obligadas, que eran simplemente prostitutas, y eso es totalmente inaceptable. Y Japón es el principal aliado de EEUU en medio de los conflictos que tenemos, pese a que la mitad de los japoneses quieren mejorar relaciones en Asia independientemente de los EEUU y expulsar las bases militares, particularmente en Okinawa, una isla importante para los japoneses que utilizan los marines para cometer mucha violencia, borracheras, violaciones de mujeres, etc.

Entonces, EEUU tiene muchos problemas, muchos conflictos y Corea del Sur es simplemente un eje entre muchos otros conflictos y por eso busca mayor independencia después de tantos años de dependencia y control estadounidense, dirigidos al conflicto con Corea del Norte y China.

HS: Nos vamos a Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está realizando un paro armado, hay noticias de atentados con explosivos, por la suspensión de la mesa de diálogos con el gobierno; y la presencia del Jefe del Comando Sur a estas horas, reuniéndose con el alto mando militar colombiano. Y las FARC que han suspendido la campaña electoral por falta de garantías. Una doble cara de una situación política que se agrava.

JP: Si, Colombia es la punta de lanza para todas las agresiones en América Latina.

EEUU tiene allí siete bases militares, están ocupando posiciones en el gobierno mismo, el Ministerio de Defensa está lleno de oficiales militares norteamericanos y utilizan la táctica de negociaciones de paz para desarmar a las FARC y matarlos, bajo el pretexto de darles una presencia electoral. Varias veces hemos planteado este problema en Radio Centenario, diciendo que es muy peligroso para las FARC entrar en campaña electoral con los antecedentes que conocemos del pasado, como lo que pasó con la Unión Patriótica cuando masacraron más de cinco mil afiliados en los años ‘80 y ‘90.

Pero los dirigentes de las FARC piensan que saben algo más que el mundo, y entraron en esa política y ya asesinaron a decenas de farianos y defensores de los derechos humanos sólo en los últimos meses.

La oligarquía colombiana –y sus candidatos presidenciales- no creen en las elecciones, ellos creen en el poder, en la dominación, en la entrega de los recursos primarios. Y el ELN tiene toda la razón, porque ellos no se quieren desarmar y sufrir las consecuencias que están sufriendo las FARC.

Además, las FARC no tienen ninguna posibilidad de ganar nada votos, incluso los apoyantes de las FARC ahora tienen miedo a expresarse, temen asistir a asambleas o reuniones, el terror sigue bajo el pretexto de procesos electorales. Y el ELN sigue actuando porque el gobierno colombiano sigue violando y agrediendo, su respuesta es el conflicto armado donde tienen capacidad de responder. Y yo creo que en el futuro próximo muchos farianos van a subir a integrarse al ELN. Como no tienen alternativas y sus propios dirigentes han capitulado, creo que tienen varias opciones: 1) integrarse al ELN; 2) pasar a la clandestinidad y 3) salir del país. Pero ¿a dónde van? Porque hay dificultades en Venezuela y en el Caribe.

Creo que es una situación muy dramática y trágica, el gran poder que tenían las FARC bajo el mando de Manuel Marulanda lo han perdido y han quedado muy reducidos a un callejón sin salida.



HS: Periodistas colombianos han afirmado esto que Usted señala, pero vamos a otros temas que Usted quiera mencionar.

JP: Bueno, después de Colombia ahora hay competencia al parecer para ver cuál es el mejor socio de EEUU. Este es el caso de Argentina, que ya se está militarizando bajo el control norteamericano. La DEA –organización que supuestamente lucha contra la droga- recibe base en la Triple Frontera –entre Argentina, Paraguay y Brasil-; lo que hace que EEUU tienen la Policía Federal ocupando terrenos y funciones en Argentina.

Tienen bases militares tienen acceso a lugares vía marítima, etc. O sean Argentina está cada vez más militarizado, cada vez más norteamericanizada, cada vez menos dinámica en lo económico. Creo que las dos cosas van juntas: la crisis social profundiza la Economía estancada y Argentina más subordinada a EEUU. Esos son los rectores de la política actual. Cada vez que la Economía se derrumbe, (el presidente Mauricio) Macri y sus funcionarios van a profundizar su subordinación a los EEUU. La marca Argentina ahora es punta de lanza, un peligro, para todos los países del Cono Sur, incluso Uruguay, deben defenderse y prepararse para evitar la combinación EEUU-Macri por las agresiones que podrían fomentar.

Otro punto que quiero tocar es de los Estados Unidos en relación con la Bolsa.

La Bolsa estadounidense ha tenido mucha volatilidad, sube y baja, y eso es la especulación. Los especuladores de Wall Street fomentan el crecimiento, venden las acciones a altos precios y después caen los pequeños y medianos inversionistas. Entonces ellos entran en el punto alto y venden en el punto bajo, y los especuladores están ganando miles de millones en cada vuelta.

Entonces la izquierda está loca si piensa que sólo van a la crisis económica, al crack, no es exactamente eso sino que es la manipulación a gran escala y de largo plazo de los especuladores, que se aprovechan de la manipulación del mercado para fomentar a los boludos que piensan que podrían ganar dinero fácil.

Y lo último, que quiero mencionar es que el gobierno de Donald Trump anunció una inversión de 1.5 trillones de dólares en infraestructura y de repente dice que la financiación de la infraestructura viene de otras fuentes, no del gobierno federal, sino imponiendo impuestos los gobiernos provinciales y municipales, y del capital privado. En otras palabras Trump privatiza los caminos, los puentes, los ferrocarriles y todo el sistema de transporte bajo el pretexto de reconstruir la infraestructura quebrada en el país. Otra de las trapas que los gobiernos anuncian como un programa aparentemente progresista, pero que es un mecanismo de entrega y que transfiere los costos a los ciudadanos en todas las localidades a través de impuestos municipales.

HS: Muy bien Petras, muchas gracias. Hasta la semana próxima.

JP: Hasta el lunes. Un abrazo.

